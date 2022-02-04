Физкульт-ответ: что лидеры России и Китая обсудят на Играх в Пекине

В Пекине 4 февраля открывается зимняя Олимпиада. Но г лавным политическим событием в первый день Игр обещают стать переговоры президента России Владимира Путина с хозяином мероприятия председателем КНР Си Цзиньпином . Как отметил российский лидер в своей статье для «Синьхуа» накануне визита в китайскую столицу, отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. Но им всё же есть куда расти — по итогам встречи лидеры планируют скрепить подписями порядка 15 соглашений. Одним из документов станет заявление о международных отношениях, подчеркивающее общность взглядов двух стран на мировые проблемы, включая вопросы безопасности . О том, на чем основывается сотрудничество Москвы и Пекина и какую роль в двусторонней повестке сыграла украинская тема, — в материале «Известий».

Нет предела совершенству

На открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля решили приехать более 30 глав государств и правительств, а также членов ряда монарших семейств. Но, вне всяких сомнений, главным гостем этого международного спортивного праздника с самого начала считали Владимира Путина . Конечно, не потому что российский президент первым принял приглашение посетить Олимпиаду. Хотя с учетом его личных отношений с Си Цзиньпином это было логично: с 2013 года два лидера успели встретиться около 30 раз, причем не только по официальным поводам, но и для празднования дней рождения друг друга.

Личная дружба сполна конвертировалась и в крепкие межгосударственные отношения . Как не раз подчеркивали в обеих столицах и как российский президент вновь отметил в статье для китайского агентства «Синьхуа» 3 февраля, отношения России и КНР достигли «беспрецедентного уровня» . В пользу таких оценок, в частности, свидетельствуют неуклонный рост товарооборота (в 2021 году он увеличился на треть, превысив $140 млрд) и «взаимовыгодный энергетический альянс».

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Одним из флагманских проектов в энергетическом сотрудничестве двух стран стал газопровод «Сила Сибири» , запущенный в декабре 2019 года — с тех пор в республику по нему ушли 15 млрд куб. м газа. А в прошлом году российский «Росатом» приступил к сооружению на китайских АЭС четырех новых энергоблоков . И как отметил Владимир Путин, это проект, наряду с долгосрочными поставками российских углеводородов в Китай, «существенно укрепляет энергетическую безопасность КНР и Азиатского региона в целом».

При этом стороны не раз высказывали настрой на дальнейшее углубление экономических отношений, ставя задачу довести двусторонний товарооборот до $200 млрд к 2025 году. «Уверенно движемся к поставленной цели» , — заявил в статье российский лидер, отметив, что только в портфеле двусторонней межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству находятся 65 проектов в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, строительства объектов инфраструктуры и сельского хозяйства на сумму более $120 млрд.

Более того, как рассказал журналистам 2 февраля помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков, во время визита Владимира Путина в КНР стороны планируют принять пакет из 15 межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, включая и договоры в газовой сфере . Неспроста, в число сопровождающих президента в Пекине вошли министр энергетики Николай Шульгинов и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Важной частью нынешнего визита будет и обсуждение актуальных международных тем, отметил сам Владимир Путин . А Юрий Ушаков рассказал, что по итогам общения лидеры России и КНР планируют принять совместное заявление о международных отношениях, где будут отражены общие взгляды двух стран на важнейшие мировые проблемы, включая вопросы безопасности , ставшие особо актуальными в последние месяцы.

Москва и Пекин, как известно, и так довольно часто совпадали в своих подходах к решению глобальных и региональных проблем, нередко координируясь в Совбезе ООН. Однако усилившееся давление США и на Россию, и на Китай сподвигло обе страны к еще более тесному взаимодействию.

— В наших отношениях с Китаем есть три несущие основы . Первое — это мир на границе, который является самостоятельной ценностью. Второе — это взаимодополняемость наших экономик, которая дает большой потенциал для расширения торговли: Китаю нужны природные ресурсы, нам нужны рынки, технологии и деньги. И наконец, это схожесть политических систем — ни Россия, ни Китай не являются демократиями западного толка, — сказал «Известиям» руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. — И эти конструкции существовали бы вне зависимости от того, сдерживали бы нас США или нет. Но фактор США, безусловно, еще больше зацементировал сближение России и Китая .

Украинский фактор

Несмотря на успешные двусторонние отношения, в том, что касается конфликта России и Запада по поводу Крыма, Пекин занимал амбивалентную позицию. Признавая, что события на полуострове были спровоцированы западным вмешательством, Китай при этом никогда не высказывал поддержку возвращению Крыма Россией и просто воздерживался от голосования по всем ключевым резолюциям ООН , касающимся этой темы. И хотя Пекин выражал несогласие с санкциями ЕС и США в отношении России, многим китайским банкам и компаниям был дан сигнал их придерживаться, чтобы не быть отрезанными от американских финансовых рынков и международной банковской системы .

Но на фоне нагнетания Западом страхов про «российское вторжение» на Украину и переговоров РФ о гарантиях в сфере безопасности с США и НАТО (о которых, как выяснилось недавно, Москва постоянно информирует Пекин) в конце января глава МИД КНР Ван И открыто призвал США уважать озабоченность Москвы в связи с украинской проблемой .

Трактовать заявление Ван И в качестве безоговорочной поддержки всех российских требований к НАТО и США было бы преувеличением — слишком аккуратным и недетальным оно было, подчеркнул Александр Габуев.

— Но это уже некоторое изменение тональности в нашу пользу на условиях взаимности . Напомню, в ходе виртуального саммита Путина и Си 15 декабря российский президент, в свою очередь, солидаризировался с Китаем в неприятии альянса AUKUS и американского усиления в Тихом океане, — сказал эксперт.

По мнению эксперта по международным отношениям из Китайского народного университета Вана Ивэя, Россия также поддерживает озабоченность КНР вопросами безопасности на Тайване и в Южно-Китайском море (хотя поддержка РФ тут никогда не была особо артикулированной. — «Известия»). Но убежденность КНР в том, что безопасность НАТО не должна строиться за счет России, зиждется, по логике эксперта, прежде всего на идее общей безопасности — одном из пяти столпов концепции Си Цзиньпина о построении сообщества единой судьбы человечества.

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— Эта поддержка — не обмен интересами, а акцент на равенстве, учете интересов друг друга, свободе от политических и идеологических обстоятельств, а также от пережитков прошлого , — пояснил «Известиям», в свою очередь, эксперт Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайского института международных отношений Чжао Лун.

По его словам, поддержка Пекином интересов безопасности Москвы во многом связана и с тем, что «подход США к проблеме Украины почти такой же, как и их подход к вопросам, затрагивающим основные интересы Китая и дела наших соседних стран».

— А КНР, как и Россия, выступает против такого рода взаимодействия, основанного на позиции силы , — отметил китайский эксперт.

С этой точки зрения совместное заявление лидеров двух стран, основанное на общем понимании международных и региональных дел, могло бы, по мысли Чжао Луна, стать «стабилизатором» в период глобальной турбулентности и ответом на «политизацию пандемии, конфликты ценностей, противоречия, вызванные трансформацией глобализации».