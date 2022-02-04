 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Интернет
Rockstar подтвердила создание новой GTA
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро
/

Физкульт-ответ: что лидеры России и Китая обсудят на Играх в Пекине

И почему КНР поддержала РФ в требованиях по безопасности к США и НАТО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Физкульт-ответ: что лидеры России и Китая обсудят на Играх в Пекине
2022-02-03 15:49:04">
2022-02-03 15:49:04
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пекине 4 февраля открывается зимняя Олимпиада. Но главным политическим событием в первый день Игр обещают стать переговоры президента России Владимира Путина с хозяином мероприятия председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил российский лидер в своей статье для «Синьхуа» накануне визита в китайскую столицу, отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. Но им всё же есть куда расти — по итогам встречи лидеры планируют скрепить подписями порядка 15 соглашений. Одним из документов станет заявление о международных отношениях, подчеркивающее общность взглядов двух стран на мировые проблемы, включая вопросы безопасности. О том, на чем основывается сотрудничество Москвы и Пекина и какую роль в двусторонней повестке сыграла украинская тема, — в материале «Известий».

Нет предела совершенству

Игровые построения: в какой атмосфере открывается Олимпиада в Пекине
И сойдет ли критика Пекина Западом на нет после начала соревнований

На открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля решили приехать более 30 глав государств и правительств, а также членов ряда монарших семейств. Но, вне всяких сомнений, главным гостем этого международного спортивного праздника с самого начала считали Владимира Путина. Конечно, не потому что российский президент первым принял приглашение посетить Олимпиаду. Хотя с учетом его личных отношений с Си Цзиньпином это было логично: с 2013 года два лидера успели встретиться около 30 раз, причем не только по официальным поводам, но и для празднования дней рождения друг друга.

Личная дружба сполна конвертировалась и в крепкие межгосударственные отношения. Как не раз подчеркивали в обеих столицах и как российский президент вновь отметил в статье для китайского агентства «Синьхуа» 3 февраля, отношения России и КНР достигли «беспрецедентного уровня». В пользу таких оценок, в частности, свидетельствуют неуклонный рост товарооборота (в 2021 году он увеличился на треть, превысив $140 млрд) и «взаимовыгодный энергетический альянс».

Физкульт-ответ
Олимпиада логотип
Фото: Global Look Press/Peter Kneffel

Одним из флагманских проектов в энергетическом сотрудничестве двух стран стал газопровод «Сила Сибири», запущенный в декабре 2019 года — с тех пор в республику по нему ушли 15 млрд куб. м газа. А в прошлом году российский «Росатом» приступил к сооружению на китайских АЭС четырех новых энергоблоков. И как отметил Владимир Путин, это проект, наряду с долгосрочными поставками российских углеводородов в Китай, «существенно укрепляет энергетическую безопасность КНР и Азиатского региона в целом».

При этом стороны не раз высказывали настрой на дальнейшее углубление экономических отношений, ставя задачу довести двусторонний товарооборот до $200 млрд к 2025 году. «Уверенно движемся к поставленной цели», — заявил в статье российский лидер, отметив, что только в портфеле двусторонней межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству находятся 65 проектов в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, строительства объектов инфраструктуры и сельского хозяйства на сумму более $120 млрд.

Система координации: о чем договорились лидеры России и Китая
И как сотрудничество двух стран способствует международной стабильности

Более того, как рассказал журналистам 2 февраля помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков, во время визита Владимира Путина в КНР стороны планируют принять пакет из 15 межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, включая и договоры в газовой сфере. Неспроста, в число сопровождающих президента в Пекине вошли министр энергетики Николай Шульгинов и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Важной частью нынешнего визита будет и обсуждение актуальных международных тем, отметил сам Владимир Путин. А Юрий Ушаков рассказал, что по итогам общения лидеры России и КНР планируют принять совместное заявление о международных отношениях, где будут отражены общие взгляды двух стран на важнейшие мировые проблемы, включая вопросы безопасности, ставшие особо актуальными в последние месяцы.

Москва и Пекин, как известно, и так довольно часто совпадали в своих подходах к решению глобальных и региональных проблем, нередко координируясь в Совбезе ООН. Однако усилившееся давление США и на Россию, и на Китай сподвигло обе страны к еще более тесному взаимодействию.

Физкульт-ответ
флаги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Сделано с Китаем: почему важна координация Москвы и Пекина
О чем Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились во время беседы по закрытому каналу видеосвязи

В наших отношениях с Китаем есть три несущие основы. Первое — это мир на границе, который является самостоятельной ценностью. Второе — это взаимодополняемость наших экономик, которая дает большой потенциал для расширения торговли: Китаю нужны природные ресурсы, нам нужны рынки, технологии и деньги. И наконец, это схожесть политических систем — ни Россия, ни Китай не являются демократиями западного толка, — сказал «Известиям» руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. — И эти конструкции существовали бы вне зависимости от того, сдерживали бы нас США или нет. Но фактор США, безусловно, еще больше зацементировал сближение России и Китая.

Украинский фактор

Несмотря на успешные двусторонние отношения, в том, что касается конфликта России и Запада по поводу Крыма, Пекин занимал амбивалентную позицию. Признавая, что события на полуострове были спровоцированы западным вмешательством, Китай при этом никогда не высказывал поддержку возвращению Крыма Россией и просто воздерживался от голосования по всем ключевым резолюциям ООН, касающимся этой темы. И хотя Пекин выражал несогласие с санкциями ЕС и США в отношении России, многим китайским банкам и компаниям был дан сигнал их придерживаться, чтобы не быть отрезанными от американских финансовых рынков и международной банковской системы.

И не друг, и не враг: почему Украина пытается сблизиться с Китаем
Киев и Пекин подписали экономическое соглашение

Но на фоне нагнетания Западом страхов про «российское вторжение» на Украину и переговоров РФ о гарантиях в сфере безопасности с США и НАТО (о которых, как выяснилось недавно, Москва постоянно информирует Пекин) в конце января глава МИД КНР Ван И открыто призвал США уважать озабоченность Москвы в связи с украинской проблемой.

Трактовать заявление Ван И в качестве безоговорочной поддержки всех российских требований к НАТО и США было бы преувеличением — слишком аккуратным и недетальным оно было, подчеркнул Александр Габуев.

— Но это уже некоторое изменение тональности в нашу пользу на условиях взаимности. Напомню, в ходе виртуального саммита Путина и Си 15 декабря российский президент, в свою очередь, солидаризировался с Китаем в неприятии альянса AUKUS и американского усиления в Тихом океане, — сказал эксперт.

По мнению эксперта по международным отношениям из Китайского народного университета Вана Ивэя, Россия также поддерживает озабоченность КНР вопросами безопасности на Тайване и в Южно-Китайском море (хотя поддержка РФ тут никогда не была особо артикулированной. — «Известия»). Но убежденность КНР в том, что безопасность НАТО не должна строиться за счет России, зиждется, по логике эксперта, прежде всего на идее общей безопасности — одном из пяти столпов концепции Си Цзиньпина о построении сообщества единой судьбы человечества.

Физкульт-ответ
Солдат армии Украины
Фото: REUTERS/Ukrainian Air Assault Forces
На свой взгляд: США и Китай подвели итоги саммита лидеров
О чем договорились и не договорились Си Цзиньпин и Джо Байден

Эта поддержка — не обмен интересами, а акцент на равенстве, учете интересов друг друга, свободе от политических и идеологических обстоятельств, а также от пережитков прошлого, — пояснил «Известиям», в свою очередь, эксперт Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайского института международных отношений Чжао Лун.

По его словам, поддержка Пекином интересов безопасности Москвы во многом связана и с тем, что «подход США к проблеме Украины почти такой же, как и их подход к вопросам, затрагивающим основные интересы Китая и дела наших соседних стран».

— А КНР, как и Россия, выступает против такого рода взаимодействия, основанного на позиции силы, — отметил китайский эксперт.

С этой точки зрения совместное заявление лидеров двух стран, основанное на общем понимании международных и региональных дел, могло бы, по мысли Чжао Луна, стать «стабилизатором» в период глобальной турбулентности и ответом на «политизацию пандемии, конфликты ценностей, противоречия, вызванные трансформацией глобализации».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022