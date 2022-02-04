Свобода не в доме: как Европа выходит из карантина

Рекомендации по упрощению правил въезда из третьих стран в ЕС всё еще находятся на рассмотрении, заявили «Известиям» в Евросовете. Тем временем в Европе активно снимают ограничения , несмотря на «Омикрон». От коронавирусных мер почти полностью отказались или планируют отказаться Дания, Швеция, Финляндия, Швейцария. Италия собирается снять режим ЧС. По мнению опрошенных «Известиями» вирусологов, коллективный иммунитет в регионе становится устойчивее к вирусу, а жесткие ограничительные меры на этом фоне теряют эффективность . «Известия» попытались узнать, готовы ли государства ЕС открыть свои двери для туристов из третьих стран , в том числе для россиян.

Здоровый дух

Вслед за Великобританией ЕС начал прощаться с коронавирусными мерами. Первой в объединении от масок освободилась Дания. Даже несмотря на прирост заражений на фоне распространения «Омикрона» и появление его подвида BA.2, с 1 февраля в стране перестают действовать ограничения, введенные в связи с пандемией . В Дании снова начали работать ночные клубы, а посетителям больше не нужно устанавливать приложение по отслеживанию контактов, чтобы посещать кафе и рестораны. Даже маски и правила социального дистанцирования для скандинавской страны в прошлом. Такое решение власти объяснили тем, что COVID-19 больше не считается социально опасным заболеванием, распространение которого «означает или вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций» . Почти 80% взрослого населения страны получили две дозы прививки, а «Омикрон» протекает у большинства граждан не тяжелее сезонной простуды.

О снятии с 9 февраля всех коронавирусных ограничений объявила и премьер Швеции Магдалена Андерссон. «Пандемия не закончилась, она вступает в новую фазу, но пришло время снова открыть страну», — сказала политик. Ее коллега из Финляндии Санна Марин также заявила о готовности постепенно отказаться от коронавирусных мер в течение февраля . Так, власти Финляндии уже разрешили с 1 февраля посещать рестораны и мероприятия, где риск заражения остается низким. Кроме того, в столичном регионе, где фиксируется рост новых случаев, откроют фитнес-залы и бассейны.

Часть ограничений снимает и Швейцария . В решении Федерального совета страны от 2 февраля говорится о том, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием. С 3 февраля власти отменяют обязательный карантин для тех, кто напрямую контактировал с заболевшим COVID-19, а также рекомендации перевести сотрудников офисов на удаленный режим работы. По оценкам Федерального совета, несмотря на рекордный уровень заболеваемости, занятость коек в стране некритическая .

Свобода не в доме Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

2 февраля в Чехии был установлен новый максимум по количеству заражений (57 тыс.), однако со следующей недели посещать рестораны и другие развлекательные заведения страны можно будет без ковидных паспортов. Сохранятся, однако, такие требования, как ношение масок в закрытых помещениях и ограничение социальных контактов.

— Сочетание высокого уровня вакцинации европейского населения с преобладанием в регионе менее опасного штамма «Омикрон» привело к снижению числа тяжелых случаев протекания болезни, нагрузки на систему здравоохранения и смертности . И хотя уровень заболеваемости всё еще высок, барьерного действия вакцины достаточно, чтобы постепенно ослаблять ограничения, — заявил «Известиям» заведующий отделением инфекционных заболеваний госпиталя Дель-Мар (Барселона) Хуан Пабло Оркахада.

По его словам, если не появятся новые штаммы, конец пандемии действительно может быть близок в странах с высоким уровнем вакцинации . Однако, поскольку в некоторых государствах этот показатель всё еще низок, существует серьезный риск вирусных мутаций. В этом случае конец пандемии отложится еще на несколько лет, заключил эксперт.

Как сообщили «Известиям» в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC), ограничительные меры за последние два года способствовали снижению смертности от COVID и нагрузки на службы здравоохранения . Однако сейчас растет понимание того, что ограничения также привели к тяжелым социальным и экономическим последствиям.

Свобода не в доме Фото: ТАСС/EPA/Claus Bech

— Учитывая, что превалирующая часть новых случаев заболевания связана с распространением штамма «Омикрон», но при этом 70% населения ЕС и ЕЭЗ завершили курс первичной вакцинации, вполне вероятно, что в конце этой волны пандемии подавляющее большинство населения будет иметь определенную иммунологическую память против COVID , — заявили «Известиям» в ECDC.

При этом в ведомстве подчеркнули, хотя COVID движется к превращению в эндемическое заболевание, новые вспышки исключать нельзя, а значит, усиленный эпиднадзор всё так же необходим.

Балансирование

Несмотря на тренд на снятие ограничений в Европе, скорейшее открытие границ ЕС всё еще остается под вопросом . Ранее в ВОЗ заявляли о том, что ограничения на поездки не помогают остановить COVID. « Полный запрет на путешествия неэффективен в борьбе с распространением коронавируса и может препятствовать обмену информацией о возникающих вспышках заражений », — говорится в заявлении комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям от 20 января. Подобного мнения придерживаются и эксперты ECDC.

— Строгие меры в отношении прибывающих путешественников могут существенно отсрочить распространение вируса. Однако ограничения на поездки между странами, где вирус уже широко распространен, как правило, неэффективны, — заявили «Известиям» в ведомстве.

Еврокомиссия (ЕК) еще в ноябре прошлого года предлагала облегчить правила въезда из третьих стран и пускать путешественников, если они привиты одобренным ВОЗ препаратом или переболели . Напомним, российская вакцина «Спутник V» всё еще исследуется европейским регулятором EMA и ВОЗ.

Пока что Евросовет одобрил новый подход к путешествиям только внутри самого объединения . Согласно этим рекомендациям, меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне. С 1 февраля статус вакцинации, тестирование или справка о выздоровлении путешественника от COVID-19 должны стать ключевым определяющим фактором. При этом те, у кого нет ковидного паспорта (Green Pass), могут посещать страны ЕС с помощью свежего отрицательного теста.

Как заявили «Известиям» в пресс-службе Евросовета, в настоящее время рекомендации по упрощению правил въезда из третьих стран в ЕС всё еще находятся на рассмотрении .

Стоит отметить, что все постановления европейских институтов в любом случае носят лишь рекомендательный характер. Страны — члены Евросоюза при этом имеют право на национальном уровне принимать решение по поводу открытия своих границ. К примеру, россиян еще в прошлом сезоне начали пускать Греция, Кипр, Хорватия. Однако такие желанные направления, как Италия и Испания, всё еще не определились.

Свобода не в доме Фото: Getty Images/AGF

В Риме сейчас задумываются о снятии режима ЧС, введенного два года назад из-за пандемии . Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери недавно заявил, что власти страны могут принять такое решение 31 марта. 2 февраля совет министров страны утвердил и новые правила для въезда туристов. Теперь иностранцы, привитые не признанными в ЕС вакцинами, смогут находиться в Италии и пользоваться услугами, требующими наличия сертификата о вакцинации, при представлении результата теста на коронавирус. Однако речь идет о туристах из тех стран, которые не находятся в «красном списке» Италии. Согласно действующим распоряжениям, из России въезд с туристическими целями в республику запрещен . В МИДе и минтуризма Италии «Известиям» не прокомментировали вопрос о возможном пересмотре правил въезда из третьих стран.

Власти в Испании призывали Европу поменять отношение к COVID раньше всех . Премьер-министр страны Педро Санчес заявлял еще в середине января, что они работают над тем, чтобы начать лечить коронавирус как грипп. Благодаря высокому уровню вакцинации некоторые регионы Испании даже отказываются от ковидных паспортов. Тем не менее открыть свои двери для всех туристов королевство не рискует. Как заявили «Известиям» в минздраве Испании, из-за кризиса в области здравоохранения приказ от 17 июля 2020 года об ограничениях на несущественные поездки из третьих стран остается в силе .

Как рассказали «Известиям» в Испанской конфедерации туристических агентств (CEAV), на самом деле турсектор страны нуждается в открытии границ, поскольку всё еще не восстановился от потерь из-за пандемии.

— За 2021 год Испания приняла 31,1 млн иностранных туристов, что на 64,4% больше, чем в 2020 году, хотя этот показатель по-прежнему ниже на 62,7%, чем в 2019 году, до пандемии. Фактически оборот агентств упал на 90% в 2020 году и на 50% в 2021 году (по сравнению с 2019 годом). Для нас, туристических агентств, важно, чтобы международный туризм возобновился как в Испании, так и в остальных странах, — заявили «Известиям» в CEAV.

Свобода не в доме Фото: REUTERS/Nacho Doce

Как заявил «Известиям» руководитель отдела пульмонологии больницы Дель-Мар, доцент Университета Помпеу Фабра (Барселона) Жоакин Джеа Джираль, сейчас е вропейские страны пытаются найти баланс между пандемией и экономикой , снимая постепенно ограничения. Однако, по его словам, поспешные решения правительств по-прежнему могут нести угрозу для жизни граждан, ведь поведение коронавируса всё еще непредсказуемо .

Однако, несмотря на пока еще робкие позиции ряда стран ЕС по поводу открытия границ, наблюдаются подвижки в сфере признания российских сертификатов о вакцинации эквивалентными европейским. 2 февраля Минцифры РФ направило заявку на присоединение к механизму ЕС по формированию и проверке ковид-сертификатов с QR-кодом .

Кроме того, еще одной лазейкой для получения пропуска в ЕС остается бустерная вакцина одобренным в ЕС препаратом после полной вакцинации «Спутником V» . Green Pass после дополнительной прививки Pfizer или Moderna еще пару месяцев назад начали выдавать Италия и Австрия. Но даже счастливым обладателям такой бумажки надо дотошно изучать требования конкретной страны перед въездом.

Как заявили «Известиям» в Евросовете, каждое государство — член ЕС обязано выдать европейский сертификат лицу, которому была введена вакцина, включая бустеры. Тем не менее, как отметили в ведомстве, важно учитывать вопрос одобрения сертификата. Это решение может отличаться в странах в зависимости от типа вакцин.