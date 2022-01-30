Омикронная роль: из-за чего падает число госпитализированных с COVID-19

Несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом в России, новых ограничительных мер пока не требуется, уверены опрошенные «Известиями» эксперты . В воскресенье, 30 января, суточная заболеваемость COVID-19 в стране впервые превысила отметку 120 тыс. новых случаев. Из-за широко распространившегося штамма «Омикрон» число заразившихся коронавирусом может превышать официальную статистику в разы, допустил в беседе с «Известиями» вирусолог Александр Лукашев. При этом, по мнению экспертов, сложившаяся ситуация в целом не драматична: количество госпитализаций по стране в воскресенье упало на 32%, а значит, большинство случаев легкие и не требуют стационарного лечения.

Неточные числа

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 30 января отчитался о 121 228 инфицированных за сутки. В 82 регионах зафиксирован штамм «Омикрон» . По официальным данным, общее число зараженных коронавирусом в России превысило 11,7 млн человек.

Однако, по словам члена-корреспондента РАН, вирусолога Александра Лукашева, точное число заболевших сегодня назвать невозможно. В официальной статистике не учитываются те, кто болеет бессимптомно или не обращается к медикам , пояснил свою мысль эксперт.

— По моей оценке, число инфицированных раз в десять больше, чем официально зарегистрированных , — сказал специалист «Известиям».

Подсчитать всех заразившихся — невыполнимая задача , согласен главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В этой части статистика летальности и тяжелого течения болезни намного лучше отражает реальность , указал он.

По данным оперштаба, количество госпитализаций (а в основном в больницу попадают люди с тяжелым течением коронавирусной инфекции) идет на спад . К утру 30 января с диагнозом COVID-19 в стационары поступили 9 883 человека. Это на 32,2% меньше , чем сутками ранее. Смертность с середины месяца практически стоит на одном уровне.

Снижение количества госпитализаций показывает, что даже те случаи заболевания коронавирусом, с которыми люди обращаются к врачам, в большинстве своем протекают легко и требуют только амбулаторного лечения , объяснил Александр Лукашев.

— Начиная с 10 января в России преобладает штамм «Омикрон», который в основном лечат дома. Однако расслабляться тоже не стоит. «Омикрон», конечно, легче, но не настолько, чтобы его не опасаться, — сказал Анатолий Альтштейн.

Зима тревоги

При легких симптомах инфекции, вызванной «Омикроном», человек не рискует оказаться на больничной койке, но необходимо следить за своим состоянием и в случае резкого или явного ухудшения звонить в скорую помощь, подчеркнул Анатолий Альштейн.

— Чтобы разгрузить поликлиники, сегодня для больных с легким течением даже разработана система дистанционного открытия больничного листа. Таким образом медицинская помощь достанется тем, кому она нужна больше — больным со среднетяжелым и тяжелым течением, — пояснила «Известиям» иммунолог Мария Польнер.

Она подтвердила, что из-за относительно легкого течения «Омикрона» не все пациенты спешат обращаться к специалистам, однако самолечение может быть опасно . Если при помощи обильного питья и парацетамола или ибупрофена не удается снизить температуру, придется вызывать врача.

— Настораживающие симптомы, которые должны быть поводом для обращения к врачу: температура от 38 градусов и выше на протяжение более пяти дней, новый подъем температуры после нескольких дней хорошего самочувствия, одышка в покое, боль за грудиной , — рассказала Мария Польнер.

Без новых ограничений

Несмотря на растущие показатели заболеваемости, в России, как и в большинстве других стран, власти пока не объявляют локдауны или другие жесткие антиковидные ограничения.

Ношение масок и удаленку уже отменили в Великобритании и Франции. Смягчать ограничения начали Финляндия и Нидерланды: в этих странах продлили работу ресторанов, баров и учреждений культуры.

В России решения об ограничениях принимают региональные органы власти. Каждый субъект федерации руководствуется эпидемиологической обстановкой на своей территории. В Москве, например, усилили контроль за ношением масок в метро, а в Тюменской области на месяц отложили введение QR-кодов.

— Штамм «Омикрон» уже очень широко распространился, а введенные меры дают эффект только через две недели. Общий консенсус сейчас таков, что меры стоит ужесточать только при перегрузке больниц . Кроме того, ужесточать ограничения будет несправедливо по отношению к привитым, которые болеют «Омикроном» преимущественно легко, — считает Александр Лукашев.