«Прививка — очень практичный способ проявить любовь к ближнему»

Вакцина — это ответ Всевышнего на людские молитвы, поэтому прививаться от коронавируса надо, но также важно уважать личные свободы людей, рассказал в интервью «Известиям» патриарх Иерусалимский Феофил III. Он не ожидает широких возможностей для паломничества на Святую землю в ближайшую Пасху — скорее всего, эпидемия коронавируса снова сделает это путешествие трудноосуществимым. Предстоятель Иерусалимской православной церкви также поведал, какие достойные замены можно найти этому паломничеству, что за трудности переживает сейчас христианское сообщество в священном городе и как можно решить проблему единства православных церквей.

— Недавно вы заявили об угрозах христианскому присутствию в Иерусалиме и во всей Святой земле. Насколько велика опасность изменения статуса собственности? Реально ли найти компромисс, который устроит все стороны?

— Сегодня мы сталкиваемся с явной опасностью. Христиане повсюду должны волноваться за своих братьев и сестер на Святой земле. Угроза нашего изгнания реальна. За последние десятилетия мы, к сожалению, уже привыкли к израильским экстремистским группам, которые захватывают имущество христианских семей и церковных учреждений бесчестными методами. Теперь их наступление грозит распространиться дальше.

Если эти радикальные группы захватят стратегические объекты на пути христианских паломников у Яффских ворот, то еще больше христиан покинут Иерусалим, а миллионы паломников со всего мира не смогут отправиться в полноценное духовное путешествие. Кроме того, потеря христианской общины, сообщества, которое предоставляет образование, здравоохранение, гуманитарную поддержку людям всех вероисповеданий в регионе, окажет разрушительное воздействие на наиболее уязвимую часть населения. А также трагически очернит репутацию Иерусалима как религиозной столицы мира.

Христиане во всем мире являются частью сообщества воскресения. Те из нас, кто поклоняется месту смерти и воскрешения Христа, являются носителями этой идеи. Именно поэтому мы стремимся наладить работу с нашими соседями, чтобы найти решение, которое защитит мультирелигиозное и мультикультурное панно священного города.

Прививка — очень практичный способ Патриарх Иерусалимский Феофил III Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mark Thomas

— Русская православная церковь часто высказывается о недопустимости проявлений радикализма и фанатизма в межрелигиозных отношениях. Действительно ли мы вступаем в новую эру конфронтации и с чем, на ваш взгляд, это связано?

— К сожалению, мы наблюдаем, как с каждым годом увеличивается число людей, которые страдают из-за своих религиозных убеждений. Более 80% тех, кого преследуют по всему миру, являются христианами. В противовес этому Иерусалим доказывает возможность религиозной гармонии. Мы сосуществовали рядом с нашими еврейскими и мусульманскими соседями на протяжении веков. Наше присутствие в Старом городе не вызывает вопросов ни у государства, ни у религиозных учреждений, ни у подавляющего большинства граждан, которые живут мирно и в процветании.

Однако нашему будущему угрожают небольшие группы хорошо финансируемых израильских экстремистов, которые ведут изнурительную войну против беззащитного сообщества, стремящегося только любить своих соседей и служить им. В настоящее время мы представляем менее 1% населения, и наше число снижается. Мир должен действовать, пока не стало слишком поздно.

— В 2019 году вы встречались с президентом России Владимиром Путиным. Он высказался на тему защиты интересов христиан, оказавшихся в очень трудном положении в связи с событиями на Ближнем Востоке. Российский лидер тогда отметил, что крайне важно наладить тесные отношения с мусульманскими конфессиями. Что вы можете сказать о работе с представителями ислама в этом направлении?

— Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христианского сообщества по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку. Вы также правы, говоря о необходимости более тесных отношений между христианами и мусульмане. С нашей стороны христиане призваны Иисусом Христом протянуть руку помощи всем и любить ближнего своего, как самих себя.

В Иерусалиме церкви поддерживают хорошие отношения с нашими мусульманскими братьями и сестрами уже больше тысячи лет. Я регулярно встречаюсь с мусульманскими лидерами Святой земли и со всего света. Я особенно благодарен за дружбу с его величеством королем Иордании Абдаллой, который, являясь хранителем христианских и мусульманских святых мест в Святой земле, неутомим в своих усилиях по защите христиан здесь и на всем Ближнем Востоке. Не будучи тщеславным, я считаю, что мы можем научить мир, как строить глубокие отношения между мусульманами и христианами.

Прививка — очень практичный способ Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин во время встречи, 2019 год Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

— Как вы оцениваете положение христиан в Казахстане на фоне массовых протестов, беспорядков и роста радикальных настроений?

— Ситуация в Казахстане вызывает у всех нас высокую озабоченность. Иисус Христос наставлял своих последователей молиться и работать ради мира в Иерусалиме. Мы же призываем христиан всего мира молиться за мир в Казахстане и призываем наших братьев и сестер в Казахстане сделать всё возможное для достижения мира и примирения на собственной земле.

— Три года назад вы предложили провести встречу лидеров православных церквей по вопросу преодоления раскола, вызванного подписанием томоса об автокефалии православной церкви Украины. Такой способ решения проблемы еще возможен? Как вы оцениваете степень раскола сейчас?

— Мало вопросов по своей важности сопоставимы с вопросом единства Церкви. За несколько часов до своего ареста здесь, в Гефсиманском саду в Иерусалиме, молился Иисус Христос. В те дражайшие минуты он молился за своих учеников, за Церковь и всех своих последователей. Прежде всего о том, чтобы они были единым целым.

В 2019 году я был удостоен чести получить из рук Святейшего Патриарха Кирилла премию имени патриарха Алексия II за мои собственные усилия по укреплению единства православных народов. В тот момент я сказал, что даже самые близкие семьи переживают времена испытаний и конфликтов. Как и ранняя Церковь, наши православные церкви благословлены присутствием патриархов, архиепископов и епископов, каждый из которых дышит Церковью и полон решимости жить праведной жизнью и направлять других в разных общинах и в трудные времена. Неудивительно, что возникают конфликты.

Я давно считаю, что общение дает лучшее решение наших самых больших проблем. В православных церквях жизненно важно, чтобы мы продолжали встречаться друг с другом в духе христианской любви и братства и обсуждали вопросы, которые слишком легко разделяют нас. Живя гостеприимно и делясь всем, мы приглашаем Святой Дух, чтобы он объединил нас. Меня очень воодушевила готовность лидеров встречаться, и я с нетерпением жду новых возможностей поделиться с ними моими мыслями в ближайшие месяцы.

Прививка — очень практичный способ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск во время встречи в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване, 2016 год Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— О предстоящей встрече патриарха Кирилла и папы римского: какие вопросы, на ваш взгляд, должны быть подняты?

— Я рад, что патриарх Кирилл встречается с папой. По своему опыту могу сказать, что встреча с папой Франциском — это всегда большое удовольствие. Он вдохновляющий лидер и верный друг для многих из нас по всему миру. Он также является ярким примером настоящего христианского лидерства в разнообразном и разделенном мире. Я буду молиться, чтобы их встреча была благословлена и чтобы их обсуждения были плодотворны. И мы воодушевлены рождественским посланием патриарха Кирилла, которое обязательно вновь прозвучит в ходе его различных встреч, что он поддерживает нас в проблемах, с которыми мы сталкиваемся.

— Эпоха коронавируса разделила общество на две части в вопросе вакцинации. С точки зрения церкви как бы вы оценили действия противников вакцинации, которые нашли последователей и настойчиво ведут массовую агитацию?

— Во-первых, моя работа — любить людей, а не судить их. Во-вторых, учитывая ваши предыдущие вопросы, жизненно важно, чтобы мы серьезно относились к личным свободам людей. В-третьих, я, как и многие другие христианские лидеры по всему миру, с радостью сделал прививку от коронавируса. Вакцина — это ответ на наши молитвы, и я благодарю Бога за эту спасительную технологию. Она защищает людей от смерти и серьезного заболевания, снижает вероятность того, что мы заразим других. В общем, прививка — это очень практичный способ проявить любовь к ближнему.

Прививка — очень практичный способ Патриарх Иерусалимский Феофил III участвует в церемонии крещения на реке Иордан в честь Богоявления, 18 января 2022 года Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

— Может ли паломничество произойти в условиях пандемии и каким, на ваш взгляд, оно будет в этом году? Как христианский мир будет отмечать Пасху?

— Пандемия коронавируса многое изменила в нашем мире. На Святой земле мы скорбим по отсутствию паломников. Наш священный долг — приветствовать людей со всего мира в этих святых местах. В этом году мы надеемся принять большее количество паломников, но мы понимаем, что общее количество гостей, вероятно, останется относительно скромным.

Я призываю всех помнить о том, что паломничество можно совершить где угодно. Есть так много путешествий, которые мы можем осуществить: и в физическом, и в духовном плане, за границей и в своих собственных сообществах. Есть много мест, куда мы можем отправиться, и опыта, который мы можем приобрести, чтобы стать ближе к Христу. На Пасху мы празднуем воскресение Христа, а в Троицын день мы признаем, что он присутствует повсюду, где есть церковная община, силой Святого Духа.