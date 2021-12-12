«Чаморро пытаются лишить их культурного кода»

Настоятель приходов Русской православной церкви на Тайване иерей Кирилл Шкарбуль уже много лет занимается миссионерской работой на островах Тихого океана. В предыдущие годы он работал над обращением в православие жителей Тайваня, Филиппин, Восточного Тимора, Папуа – Новой Гвинеи. Недавно отец Кирилл совершил новое миссионерское путешествие в экзотический край — на Марианские острова, там он проповедовал местным жителям. В интервью «Известиям» он рассказал о своих впечатлениях, полученных во время пребывания на далеком архипелаге.

— Как вы попали на Марианские острова?

— Начнем с того, что, с тех пор как планету закрыли на карантин, наши возможности попасть куда-либо с миссионерской миссией сильно ограничились. Трудно стало поддерживать сообщение даже с теми миссиями, что мы успели основать в прошлые годы, — в Папуа – Новой Гвинее, в Восточном Тиморе… Мы сейчас вынуждены поддерживать с ними, главным образом, дистанционное общение, время от времени удается выслать какие-то гуманитарные грузы.

Чаморро Фото предоставлено отцом Кириллом Шкарбулем

Я сейчас большое внимание уделяю развитию миссионерских YouTube-каналов, где рассказываю о православной вере, — видеоролики выходят на русском, английском и китайском языках. В мае этого года на Тайване началась новая вспышка COVID-19. На острове впервые ввели серьезный локдаун — настолько жесткий, что нам запретили даже заходить в храм, не то что проводить службы и курсы о православии. Всё перешло в онлайн-формат. Тогда я вспомнил, что есть регион, куда меня часто приглашали для развития православной миссии. Это Океания, и в частности Марианские острова, — есть одобрение Церкви развивать миссию в тех частях тихоокеанского региона, где еще нет ничего православного. Таким образом, локдаун на Тайване неожиданно дал возможность совершить новое миссионерское путешествие. В итоге мне удалось посетить Марианские острова и пообщаться с представителями местного народа чаморро… Раньше я мало что знал про этот архипелаг, но в ходе моей поездки туда удалось познакомиться с ним поближе.

— Кажется, история открытия этого архипелага была достаточно печальной?

— Впервые европейцы появились на этих островах четыреста лет назад — 6 марта 1521 года. И были это моряки первой в мире кругосветной экспедиции. По итогам общения с чаморро глава экспедиции Фернандо Магеллан дал архипелагу малопочетное название Las Islas de los Ladrones («острова Воров») — аборигены, взбираясь на корабли, тащили оттуда всё, что плохо лежало. Уже гораздо позже, в 1668 году, острова были названы Марианскими — в честь Марианны Австрийской, вдовы испанского короля Филиппа IV.

Испанцы провозгласили архипелаг своей колонией, но чаморро покориться не пожелали. Началась захватническая война, затянувшаяся на много десятилетий. В ходе этой войны чаморро оказались почти полностью истреблены — одно время их количество сократилось с прежних 100 тыс. всего до 3 тыс. человек. В общем-то сейчас чистокровных чаморро почти что и не осталось. На островах нынче проживают метисы, ведущие свои родословные от браков чаморро с народностями, прибывшими с других островов Океании, а также с филиппинцами, японцами, испанцами, немцами.

Фото предоставлено отцом Кириллом Шкарбулем

— А кому острова принадлежат сейчас?

— Испанцы потеряли архипелаг в конце позапрошлого века. Южной его части они лишились по итогам проигрышной для себя войны с американцами, а северную откупила у них Германия. После Первой мировой войны Лига наций передала Марианы под управление Японии. Когда же разразилась новая мировая война, архипелаг стал ареной ожесточенных боевых действий. Американцы завладели островами в 1944 году, именно отсюда взлетали самолеты, сбросившие на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы… После войны ООН поручила США продолжать управление данными территориями. С 1978 года Северные Марианские острова и Гуам официально стали считаться «неинкорпорированными организованными территориями США», а восемь лет спустя марианцы получили статус граждан США.

Население островов, если верить данным последних переписей, уменьшается — на 2010 год оно составляло 213 241 человек. Обитаемыми островами являются Гуам, Сайпан, Тиниан и Рота. Собственно, на них я и побывал. В архипелаге еще много островов меньшего размера, но из-за вулканической активности там никто не живет на постоянной основе.

— Что вам больше всего запомнилось за время пребывания на архипелаге?

— Первые люди появились там еще за две тысячи лет до Рождества Христова. И потомки тех аборигенов, несмотря на усиливающуюся европеизацию, до сих пор сумели сохранить многое от культуры своих пращуров. Что касается религии, то они в основной своей массе — католики. Впрочем, у многих католичество чисто формальное, с обширными языческими вкраплениями. С чем-то подобным я прежде сталкивался на Филиппинах и в Восточном Тиморе, где люди, называющие себя католиками, продолжают практиковать чисто языческие обряды, связанные, например, с поклонением духам, магией и гаданиями. Вроде бы и ходят в католический храм, а толку особого нет…

Чаморро Фото предоставлено отцом Кириллом Шкарбулем

Если честно, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы донести до них, что православие — это совсем не то же самое, что католицизм. «Ну что же нового ты можешь нам рассказать? Библию мы и без тебя читали…» До них, к сожалению, христианство доходило в очень «высушенной» форме, и поэтому не смогло вытеснить язычество, глубоко укорененное в их мировоззрении и образе жизни. Прежние проповедники пытались не столько зажечь паству пламенем веры, сколько развлечь ее. Поэтому и получилось, что многие марианцы только на словах католики-христиане, а на деле — многобожники-анимисты (верят в то, что каждый предмет имеет свою душу).

— И как именно вы проповедовали?

— Миссионерскую работу с марианцами я начал с раздачи листовок, специально отпечатанных на английском языке. Сразу встал вопрос с мобильностью, так как без машины там работать трудно. В итоге я стал практиковать объезд селений и беседы с их обитателями. Задача осложнялась тем, что в отличие от многих других тихоокеанских и азиатских народов марианцы предпочитают не собираться большими группами. Они по натуре индивидуалисты, все на автомобилях, большого интереса к приезжим не испытывают.

Хочу подчеркнуть, что миссионерство — это прежде всего работа над самим собой. Ты должен сам четко понимать, в чем заключается та Благая Весть, которую ты несешь туземцам. Обязан сам гореть этой верой в Живое Евангелие, в Апостольскую Церковь, не утратившую непосредственной связи со Христом. И те люди на Марианских островах, которые, при моем скромном участии, перешли в православие, открыли в нем нечто для себя невероятно важное. Увидели в православии новую надежду, несокрушимый духовный стержень. Ведь сейчас — особенно в эпоху пандемии — у людей как никогда сильна тяга к тому, чтобы обрести надежный духовный ориентир.

— Какое впечатление произвели на вас нравы аборигенов?

— Чаморро всегда были малым, но самостоятельным народом с высокой самооценкой, и их современные потомки унаследовали это качество. В то же время они не воинственные, не заносчивые, им свойственно наивно-оптимистичное отношение к миру. Но, конечно, они в массе своей куда более образованные, чем папуасы , у которых я побывал два года назад. Несмотря на то что американизация постепенно делает свое дело, у современных чаморро до сих пор сильно ощущается такая клановость, какой я пока нигде больше не встречал.

Чаморро Фото предоставлено отцом Кириллом Шкарбулем

Хотя на Гуаме проживает около 160 тыс. человек (из которых только около трети — чаморро), люди идентифицируют друг друга по принадлежности к тому или иному клану и многие способны назвать имена своих предков, живших двести, а иногда и четыреста лет назад, в эпоху прибытия на острова испанских колонистов. И о людях там судят зачастую не по личным качествам, а по родственным связям, — из какого ты клана, кто твой отец, дед, дядя и так далее. У них есть своя интересная мифология, эпические сказания, передаваемые из поколения в поколение.

— А какую политику проводят власти США по отношению к населению Марианских островов?

— В целом им уже удалось их американизировать, лишить культурно-общественной элиты и оторвать от национальных корней. Правда, в последние годы реализуются программы возрождения языка и культуры чаморро, но зачастую они несут бутафорски-лубочный характер. Традиции и обычаи Мариан для американских бизнесменов — всего лишь еще один потенциальный туристический аттракцион, способ заработка. На самом же деле чаморро пытаются лишить их культурного кода.

Впрочем, молодое поколение туземцев начинает это осознавать, и потому они стараются возрождать свою культуру. Но силы изначально неравны. На одной стороне вся мощь Голливуда, американского шоу-бизнеса, современного масскульта, а на другой — относительно небольшое сообщество марианцев, пытающихся вновь отыскать и возродить свое родовое наследие. Тем более что людей, хоть как-то претендующих на то, чтобы называть себя «чаморро», на архипелаге уже даже меньше, чем проживающих здесь филиппинцев…

— Как вы оцениваете результаты поездки?

— За время пребывания на островах я провел очень много бесед о вере — в домах, на улицах, на пляжах, в парках. Рассказывал марианцам о православии, и многих удалось заинтересовать. Задел для будущего развития миссии, как мне кажется, оставлен хороший. Большим подспорьем стало то, что на Марианах и до моего приезда жило небольшое количество наших православных соотечественников, правда, они оказались очень разобщены. Единой православной общины, как таковой, там не было. Когда среди них разнеслась весть, что на острова в кои-то веки прибыл православный священник, единоверцы начали меня искать (а я — их), чтобы встретиться.

Чаморро Фото предоставлено отцом Кириллом Шкарбулем

Думаю, что мне удалось худо-бедно объединить этих людей, и их небольшие общины могут стать основой для развития дальнейшей миссии уже среди тех, кто к православию пока не принадлежит. Теперь возникли как бы центры притяжения — круг верующих, где люди могут вместе молиться и общаться. Я надеюсь, что в дальнейшем эти небольшие островки будут разрастаться. Должен сказать, что большую помощь мне оказала одна православная семья, проживающая на острове Сайпан, они даже проводят богослужения мирским чином. Мы сейчас проводим с ними и с другими добровольцами, в том числе из новообращенных, регулярные онлайн-занятия по катехизации. Чтобы они могли заниматься проповеднической работой и чтобы те, кто уже хочет креститься, получили необходимую для этого подготовку.

— Вы оставили какие-то зримые следы вашего пребывания на Марианских островах?

— Да, по пути на острова мне пришло в голову, что неплохо было бы установить на каких-нибудь из островов архипелага православные поклонные кресты, чтобы тем самым выразить нашу хвалу Господу и надежду на развитие и укрепление православия в этих краях. Оказалось, что такое же желание уже многие годы зрело у одного из православных мужчин, живущих на Сайпане. Установка поклонных крестов также должна послужить делу дальнейшего развития миссии и привлечь больший интерес местных жителей к истинному христианскому вероучению. К тому же это воодушевило наших верующих, проживающих здесь, ведь у них пока еще нет ни храма, ни возможности регулярно посещать православное богослужение.

После получения разрешения от местных властей инициативу осветили местные СМИ, и на ее подготовку и осуществление ушло около четырех месяцев. В ноябре наш волонтер Владислав установил поклонные кресты на двух островах-вулканах — Анатахане и Пагане. Кресты с памятными табличками воздвигнуты согласно всем православным канонам, их хорошо видно издалека: как с моря, так и с суши. Господь благословил успеть осуществить эту первую часть проекта уже в нынешнем году, в ноябре, несмотря на то что судоходный сезон уже закрыт. По Божией милости, море всё же было на удивление спокойным. Это позволило группе добровольцев, преодолев немалое расстояние, доплыть до обоих островов и установить кресты.

Фото предоставлено отцом Кириллом Шкарбулем

— А каковы ваши дальнейшие планы?

— В скором будущем планируется установить символический поклонный крест также и на самом северном острове Марианского архипелага — Фаральон-де-Пахарос. Сюда вообще едва ли ступала нога человека... Кроме того, если Господь благословит, православные кресты будут воздвигнуты и на некоторых других островах архипелага. Но крайне важно, конечно, чтобы на Марианы был направлен священник для окормления православных и, возможно, другие миссионеры. Надеюсь, что в обозримом будущем там удастся построить храмы или часовни для совершения регулярных богослужений. Надеюсь, и сам еще побывать там с миссией, когда возникнет такая возможность, ведь надо продолжить начатую работу.

По моему скромному мнению, Марианские острова могли бы стать удобной базой для развития православной миссии во всем тихоокеанском регионе. Но, конечно же, возрождение и развитие здесь проповеди православия требует как молитвенной, так и финансовой поддержки всех, для кого важен призыв Господа «Идите, научите все народы, крестя их во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!»