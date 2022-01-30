Twitter перестала бороться с фейками о выборах 2020 года в США

Twitter больше не удаляет фейки о выборах президента США-2020. СМИ выяснили, что соцсеть уже почти год не модерирует сообщения. Руководство уточнило, общие правила о ложных данных — остаются в силе. Но тема выборов 2020-го теперь не вызывает былого резонанса, передает телеканал «Известия». Победа Байдена признана, он более года руководит страной. До марта 2021 года Twitter жестко модерировала сообщения о выборах. В январе Дональд Трамп и вовсе получил пожизненный бан.

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