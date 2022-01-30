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Джонсон заявил о беспокойстве из-за ситуации на украинской границе

Борис Джонсон: Ситуация на украинской границе вызывает все больше беспокойства
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Ситуация на украинской границе вызывает всё больше беспокойства. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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«Ранее на этой неделе я получил доклад от военного руководства по ситуации на украинской границе. Картина вызывает всё больше беспокойства — я призываю Россию вступить в переговоры и избежать безрассудного и катастрофического вторжения», — написал Джонсон в Twitter.

Ранее в этот день глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что власти Великобритании расширят санкции против РФ на следующей неделе. Она добавила, что они обусловлены ситуацией вокруг Украины.

О том, что Евросоюз (ЕС) и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать новый пакет антироссийских санкций из-за якобы агрессии России в отношении Украины, стало известно 28 января. По данным Financial Times, ограничения будут введены против российских проектов-новичков в газовой сфере.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Соединенные Штаты руководствуются собственными целями, в то время как Евросоюз вредит сам себе. По его словам, у Европы нет альтернатив импорту российского газа, санкции затронут их же энергетические компании.

25 января в США заявили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении президента РФ в случае «вторжения» России на Украину.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что призывы США к введению санкций против российского лидера политически деструктивны, но не болезненны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможные санкции США, заявил, что Москва готова к любому развитию событий.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину.

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