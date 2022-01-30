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Запущенная КНДР ракета в 16 раз превысила скорость звука

Yonhap: запущенная КНДР ракета в 16 раз превысила скорость звука
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Максимальная скорость запущенной 30 января со стороны КНДР ракеты составила 16 чисел Маха. Таким образом, снаряд летел в 16 раз быстрее скорости звука, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военный источник в Сеуле.

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«По нашим данным, ракета была запущена под почти вертикальным углом. Ее максимальная скорость достигала 16 чисел Маха, то есть она летела в 16 раз быстрее скорости звука», — говорится в публикации.

Как предполагают южнокорейские военные, КНДР запустила ракету средней дальности «Хвасон-12», которая впервые была представлена на параде 14 апреля 2017 года. Первый ее запуск был осуществлен 14 мая того же года.

По информации южнокорейского Комитета начальников штабов, запуск ракеты произошел 30 января в 07:52 (01:52 мск) из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Информацию о пуске ракеты подтвердила береговая охрана Японии.

В Примгидромете уточнили, что запуск баллистической ракеты КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае.

Этот пуск северокорейской ракеты стал седьмым по счету с начала года. Последний запуск состоялся 27 января.

В США предложили ООН ввести санкции против Пхеньяна за пуски баллистических ракет, поскольку каждый из них был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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