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Запуск ракеты КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморье

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Запуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря не повлиял на радиационный фон в Приморском крае. Об этом сообщили в Примгидромете в воскресенье, 30 января.

«Радиационный фон в Приморье составляет 11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям», — передает «Интерфакс».

Приморский край — единственный регион России, граничащий с Северной Кореей.

30 января со стороны Северной Кореи произошел запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Информацию о пуске ракеты подтвердила береговая охрана Японии.

Этот пуск северокорейской ракеты стал седьмым по счету с начала года. Последний запуск состоялся 27 января.

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