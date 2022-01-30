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Сборная РФ по лыжным гонкам прибыла в Пекин для участия в Олимпиаде

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Российские лыжники приземлились в аэропорту Шоуду в 09:26 (04:26 мск) в воскресенье, 30 января, для участия в Олимпиаде.

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В составе мужской олимпийской сборной — трехкратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев.

Женская олимпийская команда — это бронзовый призер Игр в Пхенчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Утром в четверг, 27 января, в Пекин прибыли первые спортсмены. Это были российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. Утром следующего дня в Китай прибыла российская сборная по санному спорту.

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Олимпийская делегация национальной команды включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. В ОКР отметили, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 31 декабря 2021 года, что власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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