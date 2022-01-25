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ОКР утвердил окончательный состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине

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Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом во вторник, 25 января, сообщается на сайте организации.

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«Некоторые федерации в последний момент внесли изменения в состав. Так, у фигуристов в мужском одиночном катании Евгений Семененко заменил Михаила Коляду. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о предоставлении нам двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения», — говорится в сообщении.

Олимпийская делегация национальной команды РФ включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин, пишет «Спорт-Экспресс».

Руководителем команды назначен директор по спорту, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что в ходе предстоящей зимней Олимпиады российским спортсменами предстоит пройти серьезные испытания характера. Он также попросил спортсменов неукоснительно соблюдать рекомендации Оргкомитета игр в сфере безопасности здоровья.

Как заявил 31 декабря 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин, власти Китая сделают все возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Зимняя Олимпиада будет проходить в столице КНР с 4 по 20 февраля.

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