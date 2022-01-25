Путин заявил об испытаниях характера для российских спортсменов на ОИ в Пекине

Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийской сборной РФ заявил, что в ходе зимней Олимпиады спортсменам предстоит пройти серьезные испытания характера.

«Хорошо понимаю, как важно пожелать и услышать пожелания удачи перед долгой дорогой и серьезными испытаниями. Это важно для каждого человека, для каждого из нас. А испытания, которые вам предстоит пройти, более чем серьёзные. Это проверка характера, силы воли в поединке с сильнейшими атлетами на планете», — подчеркнул он в ходе встречи с российскими спортсменами в формате видеосвязи 25 января.

Российский лидер попросил олимпийцев неукоснительно соблюдать рекомендации оргкомитета игр в сфере безопасности здоровья.

Также глава государства пожелал спортсменам здоровья и боевого настроя.

«Прежде всего желаю вам здоровья, хорошего, боевого настроя. И, конечно, поздравляю всех вас с включением в национальную команду», — добавил он.

Как заявил 31 декабря 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин, власти Китая сделают все возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Зимняя Олимпиада будет проходить в столице КНР с 4 по 20 февраля. Пекин был выбран местом проведения Игр на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпур 31 июля 2015 года. Это первый город в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.