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Си Цзиньпин пообещал показать миру в 2022 году великолепную Олимпиаду

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Власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине. Об этом 31 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе поздравительного обращения к гражданам страны по случаю Нового года.

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«Мы приложим все возможные усилия, чтобы представить миру великолепную Олимпиаду», — подчеркнул он, отметив, что Китай «как следует готовится» к мероприятию.

Также китайский лидер выразил надежду, что в Играх примет участие как можно больше людей. Текст обращения Си Цзиньпина опубликовал портал Sohu.

В конце октября организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил дизайн олимпийских и параолимпийских медалей.

В центре оборотной стороны медалей выгравирована эмблема Олимпийских игр, а также полное название Олимпиады-2022 на китайском языке. С изнанки медали также украшены кольцами, на которых расположены 24 точки. Они символизируют бескрайнее звездное небо, гармонию человека с природой, а также порядковый номер Олимпийских игр (XXIV).

Как отметили организаторы, коробка для медали изготовлена из бамбука, что тоже не случайно. Этот материал подчеркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологичных Олимпийских игр.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о решении США устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Китай в ответ на выпад США сделал строгое представление и пообещал принять решительные меры в ответ на дипломатический бойкот Вашингтоном зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Посольство КНР в Вашингтоне назвало демарш Вашингтона политической манипуляцией.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии МОКа в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летние Игры проходили в городе в 2008 году.

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