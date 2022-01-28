Российские саночники прибыли в Пекин на Олимпийские игры

Российская сборная по санному спорту в пятницу, 28 января, прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде-2022. Спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 09:35 по местному времени (04:35 мск).

В состав сборной вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Ранее все спортсмены успешно прошли прошли последнее перед вылетом тестирование на коронавирус и получили зеленые QR-коды, необходимые для въезда в Китай.

Накануне в КНР прибыли российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Олимпийская делегация национальной команды включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. В ОКР отметили, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 31 декабря 2021 года, что власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.