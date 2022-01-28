Прямой эфир
Спорт
Российские саночники прибыли в Пекин на Олимпийские игры
Экономика
Производители напитков уведомили сети о повышении цен на 8-25%
Экономика
Россияне смогут регистрировать собственные товарные знаки
Мир
Постпред РФ назвал ударом по энергобезопасности ЕС замену российского газа на СПГ
Экономика
Россиян могут обязать сдавать тест перед покупкой криптовалюты
Мир
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил
Спорт
Глава МПК не сможет поехать в Пекин на Олимпиаду из-за COVID-19
Мир
Байден пообещал Зеленскому дополнительную экономическую помощь
Общество
Метеоролог предупредил москвичей о снегопадах из-за «Маши» и «Нади»
Мир
В Пентагоне заявили о подготовке нового пакета военной помощи Киеву

Российские саночники прибыли в Пекин на Олимпийские игры

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская сборная по санному спорту в пятницу, 28 января, прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде-2022. Спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 09:35 по местному времени (04:35 мск).

Спусковая установка: что покажут скелетонисты и саночники на Играх-2022
Особые надежды у сборной на лидеров — Александра Третьякова, Елену Никитину, Романа Репилова и Татьяну Иванову

В состав сборной вошли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Ранее все спортсмены успешно прошли прошли последнее перед вылетом тестирование на коронавирус и получили зеленые QR-коды, необходимые для въезда в Китай.

Накануне в КНР прибыли российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Олимпийская делегация национальной команды включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. В ОКР отметили, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 31 декабря 2021 года, что власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022