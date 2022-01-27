Прямой эфир
Мир
В Казахстане отменили пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и АНК
Спорт
Первые спортсмены из России прибыли в Пекин для участия в Олимпиаде
Армия
Российские Су-35С перебазировали на аэродромы Белоруссии
Общество
Минобороны рассекретило документы ко дню снятия блокады Ленинграда
Армия
В Новороссийске завершают создание военно-морской базы
Армия
Корабли всех флотов России соберутся на учения в Средиземном море
Мир
Глава минобороны Великобритании заявил о скорой встрече с Шойгу
Мир
КНДР выпустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд
Общество
Правила нанесения номеров на дроны заработают в сентябре
Экономика
Энергетикам могут дать льготные кредиты на «зеленую» модернизацию
Сюжет:

Первые спортсмены из России прибыли в Пекин для участия в Олимпиаде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку прибыли в пекинский аэропорт Шоуду в 09:49 (4:49 мск) утра четверга, 27 января.

Хорошилова повод: смогут ли наши ветераны проявить себя в Пекине
И почему успех российских горнолыжников и прыгунов с трамплина может стать настоящим подвигом

В составе мужской олимпийской команды по биатлону — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. В женской команде — Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

За награды в шорт-треке среди мужчин сразятся представители российской сборной в составе Семена Елистратова, Константина Ивлиева, Павла Ситникова, Дениса Айрапетяна и Даниила Ейбога. В женской сборной за медали будут сражаться Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.

Также в Пекин прибыли женская команда по хоккею, женская и часть мужской сборной по конькобежному спорту, еще часть команды прибудет в Пекин с тренировочного сбора в Иркутске чуть позже.

Накануне стало известно, что часть олимпийской сборной РФ по бобслею показала положительные ПЦР-тесты. COVID-19 был обнаружен у Алексея Пушкарева, разгоняющего Василия Кондратенко и скелетониста Никиты Трегубова.

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Олимпийская делегация национальной команды включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. В ОКР отметили, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 31 декабря 2021 года, что власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022