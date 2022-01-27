Первые спортсмены из России прибыли в Пекин для участия в Олимпиаде

Российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку прибыли в пекинский аэропорт Шоуду в 09:49 (4:49 мск) утра четверга, 27 января.

В составе мужской олимпийской команды по биатлону — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. В женской команде — Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

За награды в шорт-треке среди мужчин сразятся представители российской сборной в составе Семена Елистратова, Константина Ивлиева, Павла Ситникова, Дениса Айрапетяна и Даниила Ейбога. В женской сборной за медали будут сражаться Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.

Также в Пекин прибыли женская команда по хоккею, женская и часть мужской сборной по конькобежному спорту, еще часть команды прибудет в Пекин с тренировочного сбора в Иркутске чуть позже.

Накануне стало известно, что часть олимпийской сборной РФ по бобслею показала положительные ПЦР-тесты. COVID-19 был обнаружен у Алексея Пушкарева, разгоняющего Василия Кондратенко и скелетониста Никиты Трегубова.

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Олимпийская делегация национальной команды включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. В ОКР отметили, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 31 декабря 2021 года, что власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.