Хорошилова повод: смогут ли наши ветераны проявить себя в Пекине

Сборная России претендует в Пекине на 30 медалей и на третье место в общем зачете. Всего на Играх-2022 будет разыграно 109 комплектов наград. К сожалению, мы выступим далеко не во всех дисциплинах. Ожидается, что 15 медальных розыгрышей пройдут без нашего участия. Мы не квалифицировались в дабл-микст в керлинге, в хафпайпе в сноуборде и фристайле, в слоупстайле и биг-эйре — в женском сноуборде и мужском фристайле, в командных соревнованиях двоеборцев и горнолыжников. Также в горных лыжах мы сможем заявиться только в четырех личных дисциплинах из 10. Не самые высокие шансы на медаль у россиян и в прыжках на лыжах с трамплина. Так что ждем подвига от наших ветеранов — Александра Хорошилова и Ирины Аввакумовой.

Лучший по-прежнему Хорошилов

Горнолыжный спорт — спуск на лыжах по извилистым горным трассам с естественным или незначительно подкорректированным рельефом. От спортсменов требуется быстро и точно пройти специально подготовленную снежную дистанцию, размеченную флажками и древками. Этот вид спорта — витрина индустрии зимнего высокогорного отдыха. Именно здесь проходят обкатку технические новинки, которые потом берут на вооружение производители экипировки для миллионов горнолыжников-любителей. Кроме того, проведение крупных соревнований становится отличной рекламой для любого курорта.

Горнолыжные соревнования на зимних Олимпийских игр в Китае пройдут в центре Янцинь (находится в 75 км от Пекина). С 6 по 19 февраля спортсмены разыграют 11 комплектов медалей, включая командные соревнования. Олимпийские игры 2018 года, проходившие в южнокорейском Пхенчхане, не принесли сборной России ни одной медали в этом виде спорта. К сожалению, нет поводов рассчитывать на подиум и спустя четыре года.

Лидером команды уже долгие годы выступает 37-летний Александр Хорошилов (самый возрастной спортсмен в нашей заявке). Он наиболее известный и титулованный член мужской сборной России нового столетия, мастер спорта международного класса, участник трех Олимпийских игр — 2006, 2010 и 2014 годов и победитель этапа Кубка мира в Шладминге.

Впрочем, в последнее время ярких результатов у Хорошилова нет. И, откровенно говоря, даже попадание наших горнолыжников в топ-10 на Олимпиаде будет огромной сенсацией. Лидерами же этого спорта традиционно оказываются представители альпийских держав — австрийцы, швейцарцы, итальянцы, французы и немцы. А также норвежцы, шведы, словаки и американцы. Именно представители этих стран наверняка поделят между собой львиную долю наград Пекина-2022. Некоторые участники олимпийского турнира по горным лыжам — настоящие суперзвезды в своих странах. Например, австриец Маттиас Майер или американка Микаэла Шиффрин.

Третья попытка Аввакумовой

Прыжки на лыжах с трамплина — один из самых зрелищных видов спорта на зимних Играх. Гигантские трамплины и виды с их вершин — неотъемлемая часть олимпийского пейзажа и символ вида спорта, который уже почти сто лет входит в число базовых лыжных дисциплин. При этом из-за дороговизны возведения трамплинов и сложной техники прыжков количество стран, имеющих топ-спортсменов, здесь относительно невелико.

Например, в Пхенчхане-2018 немцы и норвежцы собрали девять из 12 медалей. Продолжат они доминировать и в Пекине-2022, где будет разыграно пять комплектов медалей. Однако болельщики вправе рассчитывать на сюрпризы. В первую очередь их стоит ожидать от прогрессирующих в последние годы словенцев. Удивить могут представители Австрии как у мужчин, так и у женщин, и в командном зачете. Также не стоит сбрасывать со счетов японцев. Остальные страны вряд ли вклинятся в борьбу за подиум.

Последний этап Кубка мира на большом трамплине среди мужчин выиграл норвежец Мариус Линнвик. Он опередил немца Карла Гайгера (лидера общего зачета КМ) и словенца Анже Ланишека, которым достались второе и третье места соответственно. Лучший результат среди россиян показал Данил Садреев — у него 21-е место. Командное первенство у мужчин на большом трамплине выиграла Словения. Серебро — у Германии, бронза — у Японии. Россияне остались седьмыми.

Японка Сара Таканаси — главная звезда дисциплины у женщин. На чемпионате мира-2021 она выиграла серебро и бронзу на большом и нормальном трамплинах. Сара — одна из претенденток на золото Олимпиады. Стоит обратить внимание на австрийку Мариту Крамер — лидера зачета Кубка мира — и ее ближайшую преследовательницу словенку Эму Клинец. Среди россиянок шансы на медали есть у Ирины Аввакумовой. Игры в Пекине станут для нее третьими в карьере. Почему бы не улучшить результат Пхенчхана-2018 (четвертое место) и не пополнить общую копилку сборной медалью? Тем более что после Олимпиады в Сочи ей удался существенный прорыв. На домашнем турнире Ирина заняла только 16-е место, а через четыре года поднялась на 12 позиций. У мужчин себя постарается показать Евгений Климов. Он единственный из россиян, кто попадал в топ-5 на декабрьском этапе Кубка мира-2021/22 в швейцарском Энгельберге. Правда, остальные его результаты в сезоне были куда слабее.

В лыжном двоеборье россияне уже много лет ходят даже не в середняках, а в явных аутсайдерах. Так что задача получивших олимпийские лицензии Вячеслава Баркова, Артема Галунина и Самира Мастиева получить удовольствие от процесса, и постараться пройти квалификацию.