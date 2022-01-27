Первый рейс с российскими олимпийцами вылетел в Китай

Первые российские олимпийцы вылетели в КНР из аэропорта Шереметьево вечером в среду, 26 января.

Среди них женская сборная по хоккею, шорт-трекисты. К сожалению, в Пекин не смогли отправится все члены олимпийской сборной РФ по бобслею — во вторник ПЦР-тесты на коронавирус троих из них показали положительный результат.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», COVID-19 обнаружен у Алексея Пушкарева, разгоняющего Василия Кондратенко и скелетониста Никиты Трегубова.

Спортсмены находятся на самоизоляции и смогут присоединиться к команде только при условии, что до начала тренировок в Китае успеют сдать по два отрицательных теста.

Рейс с российскими спортсменами на борту вылетел в 21:05 (мск) и должен приземлиться в аэропорту Шоуду в Пекине в 04:00 (мск).

Накануне Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что что у фигуриста Михаила Коляды выявлена коронавирусная инфекция. На зимней Олимпиаде в Пекине в составе сборной его заменит Евгений Семененко.

Ранее в этот день Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Олимпийская делегация национальной команды РФ включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. В ОКР отметили, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Как заявил 31 декабря 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин, власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.