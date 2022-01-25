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Фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса

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Фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе команды России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине в связи с положительным тестом на COVID-19 у спортсмена. Об этом сообщили во вторник, 25 января, на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

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«Несколько дней назад Коляда почувствовал себя неважно. Всё это время фигурист не тренировался и не катался со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Коляда стал ПЦР-тест, результат которого — положительный», — сообщается в пресс-релизе федерации.

Коляда является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командном турнире и бронзовым призером чемпионата мира того же года. На чемпионате России 2021 года фигурист занял второе место. Первенство Европы спортсмен пропустил из-за травмы стопы. Семененко является обладателем золота командного чемпионата мира 2021 года. На чемпионате России текущего сезона он занял четвертое место, а на чемпионате Европы — пятое.

Ранее в этот день Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Олимпийская делегация национальной команды РФ включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. В ОКР отметили, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе предстоящей зимней Олимпиады российским спортсменами предстоит пройти серьезные испытания характера. Он также попросил их неукоснительно соблюдать рекомендации Оргкомитета игр в сфере безопасности здоровья.

Как заявил 31 декабря 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин, власти Китая сделают все возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине». Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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