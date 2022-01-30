Эксперт объяснил необходимость отключать телефон ночью

Смартфон надо выключать на ночь, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Об этом заявил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в воскресенье, 30 января.

По его словам, беспрестанная работа интернета может навредить гаджету, если ему уже больше трех лет.

«Кроме того, если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети Wi-Fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

Кроме того, в ночное время также высока вероятность перегрева смартфона и изменения геометрии аккумулятора.

28 января руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, что продлить работу батареи смартфона позволит отключение ряда приложений, которые способствуют разрядке аккумулятора. Вместе с этим следует снизить яркость экрана и убрать живые обои.