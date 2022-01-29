Посольство РФ сообщило о релокации учений ВМФ в Ирландском море

Российский министр обороны Сергей Шойгу принял решение о релокации военных учений сил Военно-морского флота (ВМФ) за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщил в субботу, 29 января, посол РФ в Дублине Юрий Филатов.

«В качестве жеста доброй воли министр обороны РФ С.К. Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3–8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не препятствовать рыболовной деятельности ирландских судов в традиционных районах рыболовного промысла», — сказано в сообщении.

Дипломат отметил, что решение принято в ответ на просьбы правительства Ирландии и обращения ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии. Он также подчеркнул, что военные учения ВМФ РФ проводятся в соответствии с международным правом и не представляют для Ирландии никакой опасности.

Ранее, 24 января, российский посол Юрий Филатов сообщал, что у властей Ирландии нет причин для беспокойства по поводу военно-морских учений ВМФ РФ в Атлантическом океане.

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Ирландии Саймона Коувени о выражении нежелательности проведения Россией военных учений в 240 км от ирландского побережья.

20 января стало известно, что в учениях ВМФ РФ в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов будет участвовать более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов. Кроме того, к учениям планируется привлечь около 10 тыс. военнослужащих. Ряд учений пройдет в морских акваториях, которые прилегают к территории России. Помимо Атлантического океана учения будут проводиться в Тихом океане, Охотском, Северном и Средиземном морях.