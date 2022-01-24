Посол РФ призвал Ирландию не беспокоиться из-за военных учений России

У властей Ирландии нет никаких причин для беспокойства по поводу военно-морских учений ВМФ РФ в Атлантическом океане. Об этом в понедельник, 24 января, заявил посол России в Дублине Юрий Филатов.

«Нет абсолютно ни одной малейшей причины для ирландских властей испытывать какое-либо беспокойство по поводу этих довольно коротких и ограниченных по масштабу учений, которые проводятся ежегодно и ни у кого никогда никаких проблем не вызывают», — цитирует Филатова «РИА Новости».

Так посол прокомментировал заявление министра иностранных дел Ирландии Саймона Коувени о не приветствовании государством проведения российских учений в 240 км от ирландского побережья.

По словам российского дипломата, ситуация вокруг военно-морских учений «сильно раздута».

«Такие учения проводятся более или менее в этих районах Атлантики не первый год на протяжении очень длительного времени. И причем проводят их не только Россия, но и другие страны», — заключил Филатов.

20 января стало известно, что в учениях ВМФ РФ в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов будет участвовать более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов. Кроме того, к учениям планируется привлечь около 10 тыс. военнослужащих. Ряд учений пройдет в морских акваториях, которые прилегают к территории России. Помимо Атлантического океана, учения будут проводиться в Тихом океане, Охотском, Северном и Средиземном морях.

18 января стало известно, что Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения.Планируется, что во время учений корабли посетят моря нескольких государств.