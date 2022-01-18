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Россия проведет военно-морские учения с Китаем и Ираном

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Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения. Об этом сообщает во вторник, 18 января, пресс-служба Тихоокеанского флота.

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Накануне на якорную стоянку на рейде порта Чахбехар в Иране уже стал отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». Отмечается, что в порту официальная делегация ВМФ России примет участие в конференции по проведению трехсторонних учений.

Планируется, что во время учений корабли посетят моря нескольких государств. Помимо этого, российские судна пополнят запасы продовольствия, воды и топлива. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока в конце декабря прошлого года.

По словам посла РФ в Тегеране Левана Джагарян, основной задачей учений является отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами. Он отметил в интервью «РИА Новости», что совместные учения будут проведены в районе Персидского залива.

Китай и Иран — не единственные страны, с которыми проводит учения Россия. С 10 по 20 февраля состоятся совместные учения с Белоруссией «Союзная решимость – 2022». По словам замминистра обороны РФ Александра Фомина, в ходе учений запланированы мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов.

Во вторник, 18 января, также стало известно о том, что в Арктике успешно завершились испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал». Тестирование комплекса в северных широтах шло несколько лет и завершилось в конце прошлого года.

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