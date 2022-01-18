Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Производители сладостей сообщили о подорожании продукции
Мир
Боррель заявил о выгоде пересмотра структуры евробезопасности
Мир
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за расистские высказывания
Армия
Завершены арктические испытания «Кинжалов»
Туризм
В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка
Происшествия
В Мурманской области спасатели ищут мужчину и его сына
Мир
Суд огласит решение по делу о госизмене Порошенко 19 января
Мир
Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
Мир
В КНДР заявили об испытании тактических управляемых ракет
Мир
Зеленский и Бербок обсудили энергобезопасность Украины

Завершены арктические испытания «Кинжалов»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Арктике завершились испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал». Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, они признаны успешными. Тестирование комплекса в северных широтах шло несколько лет и завершилось в конце прошлого года.

В рамках этих работ были проведены как боевые пуски, так и учебно-боевое патрулирование самолетами-носителями МиГ-31К Воздушно-космических сил. В ходе полетов проводилась проверка авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе и воздействие низких температур. Действия МиГов с гиперзвуковыми комплексами обеспечивала авиация Северного флота. Ее противолодочные самолеты осматривали районы испытаний на отсутствие посторонних целей, делали фото мишенных позиций перед нанесением удара и после него.

«Кинжальная» ватага: в Сибири появится полк с гиперзвуковыми ракетами
Аэродром базирования МиГ-31 с уникальными боеприпасами прикроют С-350 и «Панцири»

Начальник Генштаба Валерий Герасимов уже сообщал, что пуски «Кинжалов» были выполнены на полигонах в различных климатических условиях, в том числе в Арктике. В частности, на этих испытаниях отрабатывались задачи опытно-боевого дежурства самолетов с гиперзвуковой ракетой. Также он отметил, что сейчас активно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения комплекса. В свою очередь, министр обороны РФ России Сергей Шойгу в декабре прошлого года заявил, что в составе ВКС уже сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Причем МиГи-31К были замечены не только на севере, но и на юге. Военное ведомство сообщало, что летом прошлого года два самолета МиГ-31К были временно переброшены на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Их экипажи совершили учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства стратегически важного региона.

В Сирии самолеты-носители «Кинжалов» также активно взаимодействовали с военно-морской авиацией. Минобороны сообщало, что вместе с МиГами совершал полеты противолодочный самолет Ил-38. Одной из главных целей учений была отработка действий экипажей и техники в условиях высоких температур.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Режет звук: завершены арктические испытания «Кинжала»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022