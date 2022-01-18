Завершены арктические испытания «Кинжалов»

В Арктике завершились испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал». Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, они признаны успешными. Тестирование комплекса в северных широтах шло несколько лет и завершилось в конце прошлого года.

В рамках этих работ были проведены как боевые пуски, так и учебно-боевое патрулирование самолетами-носителями МиГ-31К Воздушно-космических сил. В ходе полетов проводилась проверка авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе и воздействие низких температур. Действия МиГов с гиперзвуковыми комплексами обеспечивала авиация Северного флота. Ее противолодочные самолеты осматривали районы испытаний на отсутствие посторонних целей, делали фото мишенных позиций перед нанесением удара и после него.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов уже сообщал, что пуски «Кинжалов» были выполнены на полигонах в различных климатических условиях, в том числе в Арктике. В частности, на этих испытаниях отрабатывались задачи опытно-боевого дежурства самолетов с гиперзвуковой ракетой. Также он отметил, что сейчас активно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения комплекса. В свою очередь, министр обороны РФ России Сергей Шойгу в декабре прошлого года заявил, что в составе ВКС уже сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Причем МиГи-31К были замечены не только на севере, но и на юге. Военное ведомство сообщало, что летом прошлого года два самолета МиГ-31К были временно переброшены на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Их экипажи совершили учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства стратегически важного региона.

В Сирии самолеты-носители «Кинжалов» также активно взаимодействовали с военно-морской авиацией. Минобороны сообщало, что вместе с МиГами совершал полеты противолодочный самолет Ил-38. Одной из главных целей учений была отработка действий экипажей и техники в условиях высоких температур.

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Режет звук: завершены арктические испытания «Кинжала»