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Россия направит на учения ВМФ 140 боевых кораблей

Минобороны РФ: к учениям ВМФ будет привлечено 140 боевых кораблей
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В учениях Военно-морской флота России в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов будет участвовать более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в ведомстве уточнили, что к учениям планируется привлечь около 10 тыс. военнослужащих.

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На новейших кораблях будут базироваться также беспилотники разного класса

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. <...> Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений», — отметили в министерстве.

Ряд маневров ВМФ пройдут в морских акваториях, которые прилегают к территории России, заявили в Минобороны. Уточняется, что также учения будут проводиться в Тихом и Атлантического океанах, Охотском, Северном и Средиземном морях.

Ранее в этот день российская подводная лодка «Волхов» выполнила в акватории Японского моря пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели.

Отмечалось, что в расчётное время ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Выполнение стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации Тихоокеанского флота. Как указали в ведомстве, дальность ракетной стрельбы — более 1 тыс. км.

18 января стало известно, что Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения.

17 января на якорную стоянку на рейде порта Чахбехар в Иране уже стал отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома».

Планируется, что во время учений корабли посетят моря нескольких государств. Помимо этого, российские судна пополнят запасы продовольствия, воды и топлива. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока в конце декабря прошлого года.

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