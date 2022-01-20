Подлодка «Волхов» выполнила пуск ракеты «Калибр» в акватории Японского моря

Подводная лодка «Волхов» выполнила в акватории Японского моря пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели. Об этом в четверг, 20 января, сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня в акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели», — сообщили в министерстве.

Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный выход в назначенный район. Отмечается, что в расчетное время ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

«Дальность стрельбы составила более 1000 км. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ», — указали в ведомстве.

Подводная лодка «Волхов» — вторая в серии из шести кораблей, строящихся АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота России. Подводная лодка была заложена в июле 2017 и спущена на воду в декабре 2019 года.

Новая субмарина прошла государственные и ходовые испытания, подтвердив все заложенные проектные характеристики: маневренность, скрытность и оснащенность высокоточным оружием

В 2020 году подлодка вошла в состав ВМФ России.

21 декабря новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр», залп провели из подводного положения в акватории Японского моря.

Уточнялось, что экипаж подлодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок с отработкой алгоритма действий при ракетных стрельбах высокоточным оружием. Перед пуском подводники провели тактический маневр скрытного выхода в район стрельб.

Как сообщалось в ноябре, к 2024 году во Владивостоке будут нести службу шесть многоцелевых субмарин проекта 636.3. Эти корабли увеличат возможности российского флота в регионе: лодки серии считаются одними из самых бесшумных в мире и несут на борту внушительный арсенал, в том числе крылатые ракеты «Калибр», а также сверхзвуковые «Ониксы».