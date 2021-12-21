Подлодка «Петропавловск-Камчатский» провела успешный пуск ракеты «Калибр»

Новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр», залп провели из подводного положения в акватории Японского моря. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

«Ракета успешно поразила береговую цель на дистанции более 1 тыс. км», — отметили в Минобороны.

Как уточняется, экипаж подлодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок с отработкой алгоритма действий при ракетных стрельбах высокоточным оружием. Перед пуском подводники провели тактический маневр скрытного выхода в район стрельб.

Выпущенная с подводной лодки ракета в расчетное время поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 км.

«Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ», — уточняется в сообщении.

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в составе отряда кораблей пришла в главную базу Тихоокеанского флота менее месяца назад. Отряд совершил переход с Балтийского флота.

«Петропавловск-Камчатский» на ТОФ является одной из первых дизель-электрических подводных лодок, способных нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр».

Как сообщалось в ноябре, к 2024 году во Владивостоке будут нести службу шесть многоцелевых субмарин проекта 636.3. Эти корабли увеличат возможности российского флота в регионе: лодки серии считаются одними из самых бесшумных в мире и несут на борту внушительный арсенал, в том числе крылатые ракеты «Калибр», а также сверхзвуковые «Ониксы».