Сводное плавание: для чего корабли всех флотов РФ соберутся в Средиземноморье

В Средиземном море соберутся корабли четырех флотов России, чтобы провести крупнейшие за последние годы учения. В них примут участие почти два десятка «вымпелов» — в их числе два крейсера, фрегаты, большие противолодочные корабли. Активно будет задействована и авиация. Параллельно маневры начались в акватории Черного моря . К ним привлекут сразу два десятка кораблей и судов. Как уточнили источники «Известий» в Минобороны, планируется отработать взаимодействие между группировками кораблей в дальней и ближней морской зонах, эффективность авиации и вспомогательных сил. Командование разыграет сценарий одновременного задействования корабельных соединений в случае масштабного кризиса, полагают эксперты. В том, с какой целью проводятся эти масштабные морские маневры и почему военное ведомство отводит им такую важную роль, разбирались «Известия».

Сборный пункт

Учения флотов в Средиземном и Черном морях свяжут единым замыслом. План маневров уже утвержден, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны России. Помимо ударных и противолодочных задач, отработают также спасение людей на море и оказание помощи терпящим бедствие кораблям.

Сосредоточение кораблей в Средиземном море должно завершиться в конце января — начале февраля. Правда, источники отказались ответить на вопрос, примут ли участие в средиземноморских учениях российские самолеты с авиабазы «Хмеймим». Не стали они раскрывать и планы по развертыванию в Сирии в рамках учений групп дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

Объединенный отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов уже отмечен у побережья Португалии, но пока не прошел Гибралтарский пролив . Кроме пяти единиц больших десантных кораблей (БДК) проекта 775, впервые в таком дальнем походе оказался «Пётр Моргунов» проекта 11711, принятый в состав флота чуть больше года назад.

Сводное плавание Новый большой десантный корабль проекта 11711 «Пётр Моргунов» Фото: РИА Новости/Павел Львов

25 января минобороны Норвегии сообщило, что отслеживает у своих берегов движение корабельной группы Северного флота, и продемонстрировало фотографии, сделанные патрульным самолетом. На них попали ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», БПК «Вице-адмирал Кулаков» и буксир СБ-406 . На следующий день уже российское военное ведомство опубликовало видео с выходом боевых кораблей из Кольского залива. Ожидается, что этот отряд проведет учения с боевой стрельбой и пусками ракет недалеко от побережья Ирландии.

Еще один крейсер движется в Средиземноморье в составе отряда Тихоокеанского флота (ТОФ). Это флагман «Варяг» в сопровождении противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». По дороге они уже провели совместные учения в Аравийском море с кораблями Китая и Ирана.

В Средиземном море постоянно дежурят корабли и подводные лодки Черноморского флота, входящие в состав оперативного соединения ВМФ России, базирующегося в сирийском порту Тартус. А 26 января Минобороны объявило о начале учений и в акватории Черного моря. В них задействуют свыше 20 боевых кораблей и судов.

До этого глава военного ведомства Сергей Шойгу заявлял, что крупные учения в Средиземноморье «будут проводиться на постоянной основе». По словам министра, там поддерживается крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учетом меняющейся обстановки.

— Фактически это элемент больших маневров, которые сейчас проходят на разных театрах с участием крупных сил флота, — рассказал «Известиям» директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. — Отрабатываются возможности одновременного задействования корабельных соединений на случай какого-то масштабного кризиса. Задачи на каждом театре разные, но сами учения связаны с напряженной военно-политической ситуацией в мире. Это демонстрация твердости нашей позиции и силы.

Цель маневров — показать возможности России в отношении Ближнего Востока и Северной Африки, считает эксперт. У РФ есть интересы в Ливии, Сирии , кроме того, тесное партнерство с рядом государств. Важно продемонстрировать, что возможности отечественного флота позволяют обеспечивать присутствие и влияние на ситуацию в любой стране региона.

Сводное плавание Учения Черноморского флота в Черном море Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

— Это важно для наших партнеров, которые могут на нас опираться в своей политике, и это важно для продвижения нашего авторитета, — отметил Василий Кашин.

Министерство обороны объявляло, что в январе– феврале задействует основные силы ВМФ России в ряде учений. Кроме Средиземноморского и Черноморского регионов, их проведут также в акватории Северного и Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океан е. Всего привлекут свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

Учебные моря

С 2015 года Россия регулярно проводит крупные морские учения у берегов Сирии, опираясь на базу в Тартусе. В регионе сформировано оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море . По принципу ротации в нем постоянно присутствуют 10–15 кораблей и судов, в основном из состава Черноморского флота.

В июне прошлого года в учениях в восточной части Средиземного моря задействовали пять крупных кораблей. В их числе — ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал Эссен» и две дизель-электрические подводные лодки. Временно на авиабазу «Хмеймим» перебросили противолодочные самолеты, дальние бомбардировщики Ту-22М3 с противокорабельными ракетами и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми «Кинжалами».

Сводное плавание Ракетный крейсер «Москва» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

С 1 по 8 сентября 2018 года впервые в истории современной России в Средиземном море прошли крупномасштабные совместные учения группировки ВМФ и ВКС России «Океанский щит». Тогда тренировали захват прибрежного плацдарма противника. На берег у сирийской Латакии высадились подразделения российской морской пехоты.

В масштабных маневрах были задействованы 26 кораблей, две подлодки, три больших десантных корабля, корабль огневой поддержки, катера, а также 34 летательных аппарата ВМФ и ВКС России, включая стратегические ракетоносцы Ту-160, вертолеты Ми-8, Ми-24, самолеты Су-33 и Су-30СМ.

Регулярно подготовка ведется и в акватории Черного моря . По сообщению пресс-службы ЧФ РФ, т олько за 2021 год российский флот провел там около 250 различных учений, в ходе которых выполнено более 600 боевых упражнений , в том числе с боевой стрельбой.

В апреле прошлого года на крымском полигоне Опук впервые проверили крупномасштабный комбинированный десант сразу с семи БДК и нескольких быстроходных катеров. Он был поддержан высадкой полка ВДВ с Ил-76, а также морпехов и мотострелков Южного военного округа с вертолетов. Тогда в маневрах приняли участие отряды из состава трех флотов.

В ноябре 2021 года в Черном море — на фоне захода в акваторию американского ракетного эсминца Arleigh Burke — провели учения с применением противоракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота. Тренировались и около 10 экипажей самолетов, патрульный корабль «Василий Быков» и малые противолодочные корабли.