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Минобороны Венгрии выступило против размещения военных НАТО в стране

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Венгрия располагает достаточным количеством сил, размещение дополнительных подразделений военных НАТО на территории страны нецелесообразно. Об этом в субботу, 29 января, заявил венгерский министр обороны Тибор Бенке.

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«Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения. Мы двигаемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в сложившейся ситуации, не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО», — заявил Бенке в эфире радиостанции InfoRadio.

Он также рассказал, что Венгрия долгое время поддерживала стремление Украины стать членом НАТО, однако позже Киев выступил против венгров, проживающих в Закарпатье.

«[Украина] вела себя непозволительно для альянса. После этого правительство придерживается позиции, что Украина пока не готова к вступлению, она не соответствует ожиданиям НАТО. Конечно, в последний раз я лично сказал министру обороны Украины, что мы можем снова поговорить об этом вопросе, если закарпатским венграм будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украиноязычным людям, проживающим в Венгрии», — заключил министр.

Накануне Будапешт получил запрос от Вашингтона на размещение дополнительных американских войск на своей территории.

В тот же день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что костяк американских сил, готовящихся к отправке в Восточную Европу, составят элитные воздушно-десантные части. Он отметил, что полный список частей Пентагон обнародовать не намерен.

26 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность увеличения военного контингента в восточноевропейских странах Североатлантического альянса (НАТО) из-за гипотетического вторжения России на Украину.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

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