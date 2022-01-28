В Пентагоне заявили о подготовке нового пакета военной помощи Киеву

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в четверг, 27 января, сообщил, что в рамках очередного пакета военной помощи Украине США готовят к отправке оборонительные и наступательные средства. Трансляция брифинга велась в Twitter оборонного ведомства.

«Как уже сообщалось ранее, было направлено три партии, готовятся новые поставки. Пока мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — пояснил Кирби.

Вместе с тем он не стал раскрывать, что именно Вашингтон намерен посылать на Украину, отметив лишь, что речь идет о «летальных и нелетальных» средствах. Кроме того, пресс-секретарь Пентагона заявил, что костяк американских сил, готовящихся к отправке в Восточную Европу, составят элитные воздушно-десантные части.

«Могу сказать сегодня, что эти силы включают подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии... 18-го воздушно-десантного корпуса... 101-й воздушно-десантной дивизии», — уточнил на брифинге представитель Пентагона.

Помимо этого, в состав американского контингента войдут военнослужащие из 4-й пехотной дивизии. Кирби отметил, что полный список частей Пентагон обнародовать не намерен. Вашингтон пока не принял решения о начале развертывания войск, которое должно проходить под эгидой НАТО в странах Восточной Европы.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность увеличения военного контингента в восточноевропейских странах Североатлантического альянса (НАТО) из-за гипотетического вторжения России на Украину. Отмечается, что дополнительные войска альянса могут быть дислоцированы на территории Болгарии, Румынии и Венгрии. Окончательного решения по данному вопросу пока не принято.

24 января в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

В тот же день Пентагон привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных, на случай если НАТО понадобится активизировать силы реагирования в Европе. На брифинге пресс-секретарь Джен Псаки сообщила, что США всегда высказывались о готовности укреплять восточный фланг НАТО и официальные лица несколько недель обсуждают вопросы безопасности европейских партнеров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Известно, что США отправили на Украину уже три груза. 22 января первая партия боеприпасов прибыла на Украину в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии. Отмечалось, что груз включает около 200 тыс. фунтов (около 91 кг) оружия, в том числе боеприпасы для обороны линии фронта Украины. 23 января в Киев прибыла вторая партия американской военной помощи. 25 января для украинских военных поступило современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отметили, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.