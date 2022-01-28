Венгрия задумалась о размещении в стране дополнительных сил НАТО

Будапешт получил запрос от Вашингтона на размещение дополнительных американских войск на своей территории. Этот вопрос сейчас рассматривается в министерстве обороны страны, заявил в пятницу, 28 января, глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он подтвердил существование такого запроса во время брифинга, прямая трансляция которого велась в его аккаунте в Facebook. Однако Сийярто добавил, что информацией о количестве военных не располагает.

«Мы действительно получили запрос от США на размещение иностранных войск. Министерство обороны согласовывает этот вопрос», — сказал министр.

Днем ранее стало известно, что в НАТО обсуждалась возможность направить дополнительные войска в Болгарию, Словакию, Венгрию и Румынию. В частности, телеканал Sky News сообщал о подразделениях из тысячи солдат, которых планируется направить в эти страны в качестве реакции на якобы обострение ситуации на границе Украины и России.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что это происходит не из-за того, что делает Россия, а из-за того, что делают США, НАТО, и той информации, которую они распространяют. Также в Кремле отметили «заявления НАТО об увеличении контингента и стягивании средств на восточный фланг».

23 декабря 2021 года во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что готовится «третья военная операция» в Донбассе и нас «заранее предупреждают».