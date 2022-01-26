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США обсудят с союзниками размещение своих солдат в Восточной Европе

CNN: США обсуждают с союзниками размещение «тысяч» солдат в Восточной Европе
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Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность увеличения военного контингента в восточноевропейских странах Североатлантического альянса (НАТО) из-за гипотетического вторжения России на Украину. Об этом в среду, 26 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Отмечается, что дополнительные войска альянса могут быть дислоцированы на территории Болгарии, Румынии и Венгрии. Окончательного решения по данному вопросу пока не принято.

Кроме того, Великобритания также намерена направить в восточноевропейские страны дополнительно около тысячи военнослужащих, пишет «Газета.Ru».

24 января в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

24 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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