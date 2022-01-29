Российского теннисиста Медведева оштрафовали на $12 тыс. после полуфинала Australian Open

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на $12 тыс. за поведение в полуфинальном матче Australian Open с греком Стефаносом Циципасом. Об этом в субботу, 29 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

Медведев получил штраф в $8 тыс. за неспортивное поведение и штраф в $4 тыс. за «непристойность». При этом Циципаса оштрафовали на $5 тыс. за коучинг.

28 января россиянин обыграл представителя Греции и вышел в финал турнира Australian Open, где его соперником станет испанец Рафаэль Надаль. В полуфинале Медведев обыграл Циципаса в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. По ходу игры россиянин раскритиковал судью, который, по его мнению, не реагировал на подсказки отца Циципаса. Грек к концу матча получил предупреждение.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал инцидент, объяснил, что роль сыграло психологическое напряжение во время матча.

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе отметила, что Медведеву необходимо было «разозлиться по-спортивному», однако он всё еще учится играть более хладнокровно.

Встреча Медведева и Надаля состоится в воскресенье, 30 января.

В четвертьфинале Australian Open 26 января россиянин победил канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах. Как заявил тогда Тарпищев, эта победа Медведева стала исторической.