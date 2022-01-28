Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса и вышел в финал турнира Australian Open, где его соперником станет испанец Рафаэль Надаль. Встреча состоялась в пятницу, 28 января.

В полуфинале Медведев обыграл Циципаса в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа и 30 минут, пишет «Спорт-Экспресс».

В финале россиянин встретится с Надалем, который ранее в этот день обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).

Встреча Медведева и Надаля состоится в воскресенье, 30 января.

В четвертьфинале Australian Open 26 января россиянин победил канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах. Как заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, эта победа Медведева стала исторической.

Вместе с тем 28 января россиянка Диана Шнайдер и американка Клерви Нгуну выиграли в юниорском Australian Open в парном разряде. Пара обыграла Кайлу Кросс и Викторию Мбоко из Канады в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.