Тарпищев оценил победу Медведева в 1/4 финала Australian Open

Победа российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала турнира Australian Open стала исторической. Об этом 26 января в беседе со «Спорт-Экспрессом» заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По его словам, канадский спортсмен провел лучший бой в карьере, но Медведева «надо похвалить за волю».

«Он продолжал биться. Во второй половине Даниил играл чище. Это победа с большим знаком плюс для него. Отыграться с 0:2 — самый исторический матч для Медведева», — добавил Тарпищев.

В физическом плане нагрузка на российского спортсмена очень высокая, отметил он.

22 января Тарпищев отметил, что пока Медведев играет в оптимальном режиме и главное для него — не расслабляться и играть с первого очка до конца, как он это умеет.

В полуфинале турнира в Мельбурне 25-летний российский теннисист встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Медведев одержал победу со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. При этом в третьем сете россиянин смог победить на тай-брейке, а затем совершить победный камбэк.

Его соперник в пятом сете взял медицинскую паузу. В результате к французскому спортсмену вышел врач и осмотрел голеностоп правой ноги спортсмена. Встреча продолжалась 4 часа 38 минут.