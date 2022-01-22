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Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
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Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open

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Россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), обыграв в третьем круге голландца Ботика Ван де Зандшульпа.

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Встреча продолжалась 1 час и 57 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:2. Следующим соперником россиянина станет победитель противостояния между австралийцем Кристофером О'Коннелом и американцем Максимом Кресси.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что практически на протяжении всего поединка Медведев выглядел сильнее голландца.

«Конкуренцию голландец составил только на розыгрыше второй подачи. В остальных элементах Даня был сильнее и играл плотно на задней линии. В принципе, Медведев имел явное преимущество. С точки зрения результата 3:0 — закономерно. Подачи не проиграл. И был сильнее практически во всех элементах. Медведев набирает форму», — сказал Тарпищев «СЭ».

По его словам, пока Медведев играет в оптимальном режиме, и главное для него не расслабляться и играть с первого очка до конца, как он это умеет.

18 января российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Джанлуку Магера в матче первого круга Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу россиянина.

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