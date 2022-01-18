Российский теннисист Рублев вышел во второй круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Джанлуку Магера в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает во вторник, 18 января, газета «Спорт-Экспресс».
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу россиянина. Следующим соперником Рублева станет победитель матча Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва).
24-летний Рублев занимает 6-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее, 6 января, российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини в матче группового раунда Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в Сиднее. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. Матч продолжался 2 часа 38 минут.