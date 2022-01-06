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Теннисист Медведев обыграл Берреттини в матче группового этапа ATP Cup
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Теннисист Медведев обыграл Берреттини в матче группового этапа ATP Cup

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини в матче группового раунда Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в Сиднее. Об этом сообщает в четверг, 6 января, газета «Спорт-Экспресс».

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Встреча Медведева и Берреттини завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. Матч продолжался 2 часа 38 минут.

Российский теннисист сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и трех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника шесть эйсов и одна двойная.

Таким образом, сборная России сравняла счет в матче против сборной Италии. Текущий результат по итогу двух игр — 1:1.

Победителя противостояния определит парная игра Даниила Медведева с Романом Сафиуллиным против Маттео Берреттини и Янника Синнера.

Ранее в четверг россиянин Роман Сафиуллин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:7 (6:8), 3:6. Матч продолжался 1 час 57 минут.

ATP Cup пройдет в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная России. Призовой фонд Кубка составляет $10 млн.

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