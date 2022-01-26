Теннисист Медведев победил в четвертьфинале Australian Open

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) победил француза Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах. Встреча состоялась в среду, 26 января.

Медведев одержал победу со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. При этом в третьем сете россиянин смог победить на тай-брейке, а затем совершить победный камбэк, пишет «Спорт-Экспресс».

Встреча продолжалась 4 часа 38 минут.

Вместе с тем Оже-Альяссим в пятом сете взял медицинскую паузу. В результате к французскому спортсмену вышел врач и осмотрел голеностоп правой ноги француза.

Теперь за выход в финал Медведев поборется с греком Стефаносом Циципасом, игра пройдет 28 января.

Ранее, 22 января, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что пока Медведев играет в оптимальном режиме и главное для него не расслабляться и играть с первого очка до конца, как он это умеет.