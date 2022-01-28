Россиянка Шнайдер выиграла юниорский Australian Open в парном разряде

Россиянка Диана Шнайдер и американка Клерви Нгуну выиграли в юниорском Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

Пара обыграла Кайлу Кросс и Викторию Мбоко из Канады в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Отмечается, что Шнайдер выиграла юниорский турнир в женском парном разряде во второй раз. До этого 17-летняя теннисистка выиграла «Уимблдон» в паре с Кристиной Дмитрук из Белоруссии.

Ранее, 26 января, россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open победил канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах.

Как заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, победа Медведева над Оже-Альяссимом стала исторической.

За выход в финал российский теннисист поборется с греком Стефаносом Циципасом 28 января.