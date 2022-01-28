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Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
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Тарпищев прокомментировал инцидент с Медведевым на Australian Open

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в пятницу, 28 января, прокомментировал инцидент, который произошел во время матча Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом на турнире Australian Open.

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Тарпищев объяснил, что Медведев выразил недовольство тем, что отец Циципаса постоянно подсказывал своему сыну во время розыгрышей, и накричал на судью.

«Игрока всегда нервирует какая-то несправедливость. В данном случае это факт, что отец Циципаса подсказывает. У любого игрока наступает пик психологического напряжения. Решение вопросов, связанных с замечанием Циципасу, сработало у Дани вот таким образом. Это надо уметь проскакивать. У Дани есть психолог», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарпищева.

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе также прокомментировала инцидент с российским спортсменом.

«Агрессия Медведева? Я понимаю, что со стороны это, может быть, не очень красиво выглядело <…> Но ему необходимо было разозлиться по-спортивному. Нужно было улучшить свое качество игры, подбодриться, но он слегка перестарался. Весь турнир говорили, что отец Циципаса подсказывает. Он даже получил предупреждения», — заявила Чакветадзе.

По ее словам, Даниил всё еще учится играть более хладнокровно.

Ранее в этот день Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира Australian Open, где его соперником станет испанец Рафаэль Надаль. В полуфинале российский спортсмен обыграл грека в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Встреча Медведева и Надаля состоится в воскресенье, 30 января.

В четвертьфинале Australian Open 26 января россиянин победил канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах. Как заявил тогда Тарпищев, эта победа Медведева стала исторической.

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