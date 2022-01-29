Тренер сборной России по биатлону вышел из карантина

Тренер мужской сборной РФ по биатлону Сергей Башкиров, попавший на изоляцию в Пекине из-за положительного теста на COVID-19, вышел из карантина. Об этом стало известно в субботу, 19 января.

Специалист принимает участие в тренировке спортсменов на олимпийской трассе в Пекине.

Ранее, 28 января, сообщалось, что Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус.

27 января в Союзе биатлонистов России (СБР) рассказали, что в Пекин из-за проблем с QR-кодом не улетели старший тренер женской команды Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин.

Кроме того, стало известно, что тест на коронавирус руководителя сервис-группы сборной Александра Печерского оказался положительным. Как уточнил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, вместо Печерского на Олимпиаду в Пекин полетит другой сотрудник.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летние Игры проходили в городе в 2008 году.