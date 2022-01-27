В Союзе биатлонистов РФ прокомментировали инцидент с членами сборной

Вместо заболевшего коронавирусом руководителя сервис-группы сборной РФ по биатлону Александра Печерского на Олимпиаду в Пекин полетит другой сотрудник, а четверо членов сборной, которых не допустили в самолет из-за проблем с QR-кодами, вероятно, решат этот вопрос уже сегодня и отправятся на Игры в столицу Китая уже на одном из ближайших рейсов. Об этом 27 января «Известиям» рассказал руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Руководитель нашей сервис-группы Александр Печерский. У него накануне, к сожалению, был положительный тест на коронавирус. <...> Его тут же изолировали от всей команды, и было понятно, что никуда он уже не улетит. Он сейчас остается на карантине. Вместо него полетит наш сотрудник, который сейчас находится на чемпионате Европы», — сообщил он.

В то же время недопуск четверых членов сборной в самолет из-за проблем с QR-кодами глава пресс-службы СБР не считает большой проблемой.

«Дело в том, что, насколько я понимаю, в течение суток перед полетом нужно заполнить аналог наших «Госуслуг», туда загрузить требуемые документы, которые китайская сторона принимает и, соответственно, генерируется QR-код для въезда в страну, который предъявляется. Все вышеназванные вами члены нашей делегации, они переболели ковидом еще в прошлом году, и вот этот документ, который они прикрепляли, видимо, как-то некорректно прикрепился», — пояснил Аверьянов.

Он подчеркнул, что пекинский оргкомитет очень сильно помогает членам сборной при оформлении документов, однако в тот момент в Китае была ночь, поэтому не смог никто помочь.

«Я надеюсь, что мы за сегодня эту проблему (с QR-кодами. — Ред.) решим, и они улетят каким-то ближайшим рейсом», — добавил глава пресс-службы СБР.

Ранее в этот день СБР сообщил, что тест на коронавирус Печерского оказался положительным. Кроме того, как передает «Газета.Ru», в Пекин не улетели старший тренер женской команды Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин.