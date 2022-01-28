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Тренер сборной России по биатлону сдал отрицательный тест на COVID-19

Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал отрицательный тест на COVID-19
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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров, попавший на изоляцию в Пекине из-за положительного теста на COVID-19, сдал отрицательный тест. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 января в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).

«Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус в Пекине. В ближайшее время он воссоединится с командой», — указано в заявлении.

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Накануне в СБР сообщили, что в Пекин из-за проблем с QR-кодом не улетели старший тренер женской команды Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин, передает «Газета.Ru».

Кроме того, стало известно, что тест на коронавирус руководителя сервис-группы сборной Александра Печерского оказался положительным. Как уточнил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, вместо Печерского на Олимпиаду в Пекин полетит другой сотрудник.

27 января экс-глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал безответственным решение о невылете четырех членов национальной команды в Пекин. По его словам, все вопросы по данному инциденту необходимо задавать руководству СБР, допустившему «такой бардак».

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