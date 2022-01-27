В сборной России по биатлону перед вылетом в Пекин выявили случай COVID-19

Руководитель сервис-группы сборной РФ по биатлону Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 27 января говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

«К сожалению, наша команда вылетела [в Пекин] не в полном составе. Положительный тест на коронавирус оказался у руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского. По этой причине помочь нашей команде на Олимпийских играх он не сможет», — говорится в сообщении.

Печерского заменит мастер спорта Дмитрий Блинов, сообщает сайт «Газета.Ru».

Как пишет «Спорт-Экспресс», тесты остальных членов сборной отрицательные. Однако вылет старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова, биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки: всем четверым потребуется дополнительное документальное подтверждение ранее перенесенного COVID-19.

Ранее в этот день сообщалось, что российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку прибыли в пекинский аэропорт Шоуду. Также в Пекин прилетели женская команда по хоккею, женская и часть мужской сборной по конькобежному спорту.

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