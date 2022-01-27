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В сборной России по биатлону перед вылетом в Пекин выявили случай COVID-19

Четырех членов сборной России по биатлону не допустили на рейс в Пекин
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Руководитель сервис-группы сборной РФ по биатлону Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 27 января говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

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«К сожалению, наша команда вылетела [в Пекин] не в полном составе. Положительный тест на коронавирус оказался у руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского. По этой причине помочь нашей команде на Олимпийских играх он не сможет», — говорится в сообщении.

Печерского заменит мастер спорта Дмитрий Блинов, сообщает сайт «Газета.Ru».

Как пишет «Спорт-Экспресс», тесты остальных членов сборной отрицательные. Однако вылет старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова, биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки: всем четверым потребуется дополнительное документальное подтверждение ранее перенесенного COVID-19.

Ранее в этот день сообщалось, что российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку прибыли в пекинский аэропорт Шоуду. Также в Пекин прилетели женская команда по хоккею, женская и часть мужской сборной по конькобежному спорту.

Накануне стало известно, что часть олимпийской сборной РФ по бобслею показала положительные ПЦР-тесты. COVID-19 был обнаружен у разгоняющих Алексея Пушкарева, Василия Кондратенко и скелетониста Никиты Трегубова.

Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Олимпийская делегация национальной команды включает 461 представителя, из них 212 — спортсмены (103 женщины и 109 мужчин). В ОКР отметили, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл), поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 31 декабря 2021 года, что власти Китая сделают все возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине». Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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