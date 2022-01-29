Расследующий штурм Капитолия комитет вызвал 14 подозреваемых

Для дачи показаний вызваны 14 человек, предположительно входивших в состав самозваных коллегий выборщиков для переизбрания на пост президента Дональда Трампа. Об этом сообщил расследующий прошлогодний штурм Капитолия комитет конгресса США в пятницу, 28 января.

«Комитет направил повестки 14 лицам, которые выступали в качестве так называемых «альтернативных выборщиков» в поддержку бывшего президента Трампа. Комитет хочет получить информацию от людей, которые собирались в семи штатах и отсылали сертификаты так называемых «коллегий выборщиков», — сообщил комитет на своей странице в Twitter.

Следствие полагает, что сторонники экс-президента хотели использовать подобные группы «альтернативных выборщиков», чтобы обосновать «задержку или блокировку» сертификации в конгрессе избрания Джо Байдена. Сообщается, что схему намеревались реализовать в штатах Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичигана, Нью-Мексико, Невада и Пенсильвания.

20 января Верховный суд США отклонил просьбу экс-президента Дональда Трампа заблокировать публикацию данных Белого дома, которые были запрошены комитетом конгресса по делу о штурме Капитолия. Вынесенное решение означает, что данные документы могут быть раскрыты, несмотря на продолжающийся судебный процесс.

7 декабря стало известно, что комитет конгресса США, занимающийся расследованием штурма Капитолия в январе, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

7 января 2021 года конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне. За день до этого, 6 января, сторонники действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа устроили митинг, после которого ворвались в здание Капитолия, из-за чего было сорвано утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.