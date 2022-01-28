В Пентагоне заявили об отсутствии постоянных военных сил США на Украине

У США нет наступательных вооружений и постоянных сил на Украине. Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая перед журналистами в Пентагоне.

«Если Россия вторгнется на Украину, это не пройдет без последствий. <...> На Украине находится небольшое число советников и инструкторов США и НАТО <…> У США нет наступательных систем вооружений на Украине и каких-либо постоянных сил. Наша роль ограничена», — заявил Милли.

По его словам, американские специалисты помогают тренировать военных Украины тактике ведения боя

«Мы участвуем в институциональном развитии Министерства обороны Украины <…> Мы продолжим предоставлять Украине военную материальную поддержку», — заключил Милли.

Ранее в этот день на Украину прибыл очередной самолет с боеприпасами из США. На борту лайнера находится 81 т снарядов различного калибра.

Накануне пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что в рамках очередного пакета военной помощи Киеву Соединенные Штаты готовят к отправке оборонительные и наступательные средства. Что именно Вашингтон намерен посылать на Украину, он не уточнил, отметив лишь, что речь идет о «летальных и нелетальных» средствах.

Ранее Вашингтон отправил на Украину уже три груза военной помощи. Первая партия боеприпасов прибыла 2 января в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отмечается, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.