В Петербурге арестовали главврача клиники из-за гибели пациентов после обследования

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 28 января арестовал на два месяца главного врача клиники, где трое пациентов погибли после обследования желудка, сообщили «Известия».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок меры – 26.03.2022», — сказано в постановлении суда.

По версии следствия, Попов, являясь главным врачом СПб ГУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», утвердил заявку на покупку в ООО «НеваРеактив» препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», который не входит в государственный реестр лекарственных средств и не может использоваться в медицинских целях, так как представляет опасность для жизни и здоровья человека.

Препарат закупили и использовали при оказании медицинских услуг. В период с 10 по 26 января текущего года 23 пациентам был причинен вред здоровью. Шестеро из них были госпитализированы, трое скончались.

28 января Попов был задержан. Обвинение не предъявлялось. Попов просил о мере пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, но суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать главврача клиники до 26 марта.

О гибели людей после гастроскопии в санкт-петербургской клинике стало известно 26 января. Тогда умерли два пациента 60 и 42 лет. Еще два человека оказались в отделении интенсивной терапии. Третий пациент скончался позже.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).