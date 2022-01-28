Прямой эфир
Мир
В Эстонии с марта прекращает вещание русскоязычный телеканал
Мир
В США опровергли планы властей отключить Россию от SWIFT
Мир
Зеленский выступил за создание площадки Украина-РФ-США
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Мир
Очередной борт с боеприпасами прибыл на Украину из США
Мир
Венгрия задумалась о размещении в стране дополнительных сил НАТО
Новости компаний
Россия получила заявки на одобрение двух иностранных вакцин от COVID-19
Мир
Группа из 27 российских дипломатов покинет США до конца недели
Мир
РФ направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции в Тбилиси
Экономика
Минтруд предложил выплачивать больничные работающим по ГПХ и повысить ряд пособий

В Петербурге арестовали главврача клиники из-за гибели пациентов после обследования

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 28 января арестовал на два месяца главного врача клиники, где трое пациентов погибли после обследования желудка, сообщили «Известия».

Клинический случай: как сократить число врачебных ошибок
В Тамбове родные погибшей пациентки отсудили более 1 млн рублей у больницы

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок меры – 26.03.2022», — сказано в постановлении суда.

По версии следствия, Попов, являясь главным врачом СПб ГУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», утвердил заявку на покупку в ООО «НеваРеактив» препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», который не входит в государственный реестр лекарственных средств и не может использоваться в медицинских целях, так как представляет опасность для жизни и здоровья человека.

Препарат закупили и использовали при оказании медицинских услуг. В период с 10 по 26 января текущего года 23 пациентам был причинен вред здоровью. Шестеро из них были госпитализированы, трое скончались.

28 января Попов был задержан. Обвинение не предъявлялось. Попов просил о мере пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, но суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать главврача клиники до 26 марта.

О гибели людей после гастроскопии в санкт-петербургской клинике стало известно 26 января. Тогда умерли два пациента 60 и 42 лет. Еще два человека оказались в отделении интенсивной терапии. Третий пациент скончался позже.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022