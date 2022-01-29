Горячие муфты: какой кроссовер лучше переносит русскую зиму

Chevrolet Trailblazer — одна из причин роста популярности американской марки в России. Машина необычная, со своими особенностями. Но достойна ли она своего громкого имени? Nissan Qashqai — не первый год продается в России. В этом его сила и в этом его слабость. Как закончилось противостояние молодости и опыта — в материале «Известий».

Громкие имена

Nissan Qashqai не был родоначальником класса компактных кроссоверов, но влюбил Европу в подобные автомобили: кузов хэтчбека, обвес внедорожника, компактные размеры. Второе поколение «Кашкая» всё еще популярно, несмотря на то, что автомобиль начал сходить с конвейера российского завода еще в 2014 году. По результатам прошлого года он входит в двадцатку бестселлеров.

А вот Chevrolet Trailblazer переворачивает привычные вещи с ног на голову. Представляете удивление, когда преданный поклонник марки Chevrolet приходит в салон за новой машиной, а вместо брутального внедорожника видит... это. Мы уже привыкли, что Chevrolet может быть либо американским и тогда это большие кроссоверы и внедорожники, либо узбекским — массовые седаны и хэтчбеки. Была еще Chevrolet Niva, но вернулась под крыло АвтоВАЗа.

Горячие муфты Chevrolet Trailblazer крупнее Nissan Qashqai: 4413×1808×1642 мм. Он немного уступает «Ниссану» в величине колесной базы: 2640 против 2646 мм. Габариты Qashqai: 4379×1836×1590 мм Фото: Борис Ульзибат

Trailblazer — нечто совсем другое. Это компактный кроссовер на совершенно новой платформе, хотя задняя подвеска с тягой Уатта роднит его с «опелями» времен GM. Разработан он в Южной Корее и должен стать глобальной моделью — от Китая до США. Есть подозрение, что создатели засматривались на Hyundai Creta: у Trailbalzer очень похожая остроугольная рамка передней двери и ниспадающая линия крыши.

Оформление передка уже намекает на родственные связи с Chevrolet Camaro, бирюзовый цвет кузова Cayman — на другой известный спорткар. Но даже в топ-версии с многообещающим названием RS «спорт» только показной — 18-дюймовые колеса, срезанный по хорде руль да интерьер с красными акцентами.

Джинса и кнопки

Интерьер предоставленной для теста комплектации Activ почти идеален. Черно-коричневые вставки добавляют ему уюта, передняя панель приятным на ощупь материалом — то ли полимером, то ли тканью, а дверные карты отделаны джинсовой тканью. Разнообразие материалов и цветов маскирует обилие жесткого пластика и не самую идеальную подгонку панелей.

Горячие муфты Trailblazer уверенно движется по снежной целине без намека на перегрев. Дорожный просвет кроссовера на 17-дюймовых колесах — 183 мм Фото: Борис Ульзибат

Несмотря на бюджетный салон, Trailblazer предлагает вентиляцию сиденья и обивку кресел натуральной кожей. Вот только за всё это придется доплачивать отдельно, в пакет также входят светодиодные фары и двухзонный климат-контроль. А чтобы появилась штатная навигация, придется докупать еще один пакет.

Интерьер «Кашкая» выглядит солидно, но мрачноват в черном цвете — благо доступна и кофейная отделка. Nissan по-прежнему берет качеством материалов, хорошей сборкой и выверенной эргономикой. Все кнопки и ручки там, где их и ожидаешь найти. Кроме клавиши ассистента удержания в полосе, расположившейся под рулем слева, и клавиш подогрева сидений, размещенных в слепой зоне.

Центральная консоль выглядит старомодно, как прабабушкин телевизор «КВН» — маленький экранчик в окружении кнопок и ручек. Тем не менее сама мультимедийная система если и уступает той, что на Trailblazer, то разве что диагональю дисплея и качеством графики. Телефон подключается быстро, звук из колонок неплохой, есть штатная навигация.

EDIT-54 Цвет интерьера Trailblazer зависит от комплектации. Но даже в самой дорогой версии за отделку сидений натуральной кожей придется доплатить Фото: Борис Ульзибат EDIT-50 Вентиляция сидений и регулировка поясничного подпора — за доплату Фото: Борис Ульзибат EDIT-56 Второй ряд в Chevrolet просторный, с запасом перед коленями и над головами Фото: Борис Ульзибат EDIT-47 Объем багажника — 385 литров и 1425 литров при сложенных спинках заднего дивана Фото: Борис Ульзибат

Trailblazer удивляет нестандартными решениями. Например, климат-контроль регулирует температуру с шагом в градус, а не в полградуса, как на большинстве автомобилей. Регулировка — клавиша ручного выбора передач расположена на боковой части селектора автомата. Выбирать передачи возможно, только если селектор переведен в «пониженный» режим L.

Водителю больше понравится посадка в «Кашкае»: профиль сиденья лучше, стойки тоньше, есть система кругового обзора. Крупному седоку в «Трейлблейзере» не хватит регулировки руля, а в поворотах он будет задевать локтем высоко расположенный центральный подлокотник.

Горячие муфты Полноприводный Trailblazer с мотором 1,3 (150 л. с.) и девятиступенчатым автоматом расходует в городе 8,3 л в городе и 6,2 л на 100 км за городом. Заявленный средний расход — 7 л Фото: Борис Ульзибат

Зато Chevrolet предлагает больше места для ног и запас над головой на втором ряду. «Японец», хотя и немного превосходит конкурента в колесной базе, теснее. Зато у него есть дополнительные воздуховоды на втором ряду. В соревновании багажников уверенную победу одерживает Qashqai — объем больше и есть крючки для пакетов.

Цифры и эмоции

На бумаге в разгоне с места до сотни паритет — 10,5 секунды, по ощущениям Qashqai кажется менее динамичным. Хотя вариатор следует за педалью газа и старательно имитирует переключение несуществующих передач, ускорение всё равно плавное. Traiblazer набирает скорость веселее, трехцилиндровый турбомотор (150 л. с.) для своего объема неплохо тянет.

Горячие муфты Дорожный просвет Qashqai — 200 мм. По снегу он едет менее уверенно. Заметно, что передние колеса гребут активнее задних Фото: Борис Ульзибат

Девятиступенчатый автомат быстро, иногда с толчками, перебирает передачи. Через некоторое время вибрации и рык силового агрегата, проникающий в салон, несмотря на активную систему шумоподавления, утомляют. Внутри «Ниссана» тише, и для дальних поездок он подходит лучше, к тому же оснащен продвинутым круиз-контролем ProPilot. Топливный бак у него больше, чем у конкурента. В то же время при езде по городу это обстоятельство не так заметно, так как двухлитровый «атмосферник» Qashqai (144 л. с.) прожорливее.

Зимние испытания

А как машины поведут себя в условиях снежной зимы? В теории Qashqai лучше подготовлен к российской зиме. Дистанционный запуск мотора, подогрев лобового стекла, более яркие, чем у Chevrolet, фары. Помимо руля, у Nissan подогревается и лобовое стекло. Превосходит он Trailblazer и по величине дорожного просвета, а система полного привода позволяет в режиме Lock распределять момент поровну по осям.

EDIT-70 Интерьер Qashqai качественно отделан качественно, но мультимедийная система выглядит старомодно Фото: Борис Ульзибат EDIT-61 Кресла в «Ниссане» удобнее, а центральный подлокотник не такой высокий Фото: Борис Ульзибат EDIT-65 На заднем ряду теснее, зато посадка повыше и есть дополнительные воздуховоды. Кнопка включения подогрева заднего дивана одна и расположена спереди Фото: Борис Ульзибат EDIT-59 Объем багажника — 401 литр и 1585 при сложенных спинках Фото: Борис Ульзибат

На практике по плохой дороге и вне ее кроссовер едет тряско. Виной тому и большие 19-дюймовые колеса, и очередная модернизация подвески, повысившая управляемость машины. Если нужно часто ездить за город, лучше выбрать диски на дюйм меньше, тем более что Nissan дает такую возможность без потери в опциях.

Trailblazer, может, и уступит в отточенности асфальтовых настроек, но это летом. Сейчас дорога не лучшего качества, а оба автомобиля обуты в мягкие зимние шины. Поэтому на первый план выходит комфорт, а здесь кроссовер на 17-дюймовых колесах предпочтительнее.

Еще один козырь Chevrolet — необычная система полного привода. Нажатие кнопки подключает заднюю ось. А традиционная для кроссоверов многодисковая муфта здесь развернута на 90 градусов, расположена между колесами и сжимается при намеке на пробуксовку одного из них.

Горячие муфты Nissan Qashqai с полным приводом, мотором 2,0 (144 л. с.) и вариатором расходует 9,6 л в городе и 6 л на 100 км за городом. Заявленный средний расход — 7,2 л Фото: Борис Ульзибат

По снежной каше автомобиль загребает всеми четырьмя колесами, главное, не отпускать резко газ — иначе Trailblazer норовит уйти в занос при попустительстве системы стабилизации. А по сугробам продвигается увереннее «Кашкая», бросая фонтаны снега из-под колес. Nissan едет по полю неохотно, явно оберегая муфту. Взять сложный участок ходом не позволяет жесткая подвеска.

Неочевидный выбор

Nissan Qashqai предлагает проверенные агрегаты, не потерявший актуальности дизайн, множество вариантов на любой вкус и карман. За годы выпуска машину довели до ума, настроили вариатор на более динамичную езду, адаптировали подвеску, добавили опций. Пока он способен соревноваться с новичками, пусть и не во всех дисциплинах. Главный его минус — скорее всего, такой же автомобиль у мамы твоего соседа. И возможно, такого же цвета. Вот почему владельцы «Кашкаев» не особо рады видеть друг друга.

Trailblazer — возможность выбрать из множества кроссоверов и проявить оригинальность. Машина еще не примелькалась, особенно в бирюзовом цвете. Есть у кроссовера Chevrolet сильные стороны, и помимо дизайна — тяговитый мотор, эффективный зимой полный привод.

Вот только это пока импортный и редкий товар. И, как следствие, недешевый. Цены за машину с передним приводом и вариатор начинаются от 2,1 млн рублей, тогда как Qashqai с наддувным агрегатом 1,2 и вариатором обойдется в 1,7 млн. Потолок «Ниссана» — 2,4 млн, а полноприводный Trailblazer в хорошей комплектации будет стоить свыше 2,5 млн рублей.