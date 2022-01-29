 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Спорт
Новосёлов нокаутом победил Топора
Мир
В США заявили о возможной беседе Лаврова и Блинкена на следующей неделе
Мир
Королева Елизавета II запустила бренд собственных соусов
Мир
В Эстонии с марта прекращает вещание русскоязычный телеканал
Мир
В США опровергли планы властей отключить Россию от SWIFT
Мир
Зеленский выступил за создание площадки Украина-РФ-США
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Мир
Очередной борт с боеприпасами прибыл на Украину из США
Мир
Венгрия задумалась о размещении в стране дополнительных сил НАТО
Новости компаний
Россия получила заявки на одобрение двух иностранных вакцин от COVID-19
/

Горячие муфты: какой кроссовер лучше переносит русскую зиму

Тест-драйв Nissan Qashqai и Chevrolet Trailblazer
Фото: Борис Ульзибат
Главный слайд
Начало статьи
Горячие муфты: какой кроссовер лучше переносит русскую зиму
2022-01-28 20:01:40">
2022-01-28 20:01:40
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Chevrolet Trailblazer — одна из причин роста популярности американской марки в России. Машина необычная, со своими особенностями. Но достойна ли она своего громкого имени? Nissan Qashqai — не первый год продается в России. В этом его сила и в этом его слабость. Как закончилось противостояние молодости и опыта — в материале «Известий».

Громкие имена

Nissan Qashqai не был родоначальником класса компактных кроссоверов, но влюбил Европу в подобные автомобили: кузов хэтчбека, обвес внедорожника, компактные размеры. Второе поколение «Кашкая» всё еще популярно, несмотря на то, что автомобиль начал сходить с конвейера российского завода еще в 2014 году. По результатам прошлого года он входит в двадцатку бестселлеров.

А вот Chevrolet Trailblazer переворачивает привычные вещи с ног на голову. Представляете удивление, когда преданный поклонник марки Chevrolet приходит в салон за новой машиной, а вместо брутального внедорожника видит... это. Мы уже привыкли, что Chevrolet может быть либо американским и тогда это большие кроссоверы и внедорожники, либо узбекским — массовые седаны и хэтчбеки. Была еще Chevrolet Niva, но вернулась под крыло АвтоВАЗа.

Горячие муфты
авто

Chevrolet Trailblazer крупнее Nissan Qashqai: 4413×1808×1642 мм. Он немного уступает «Ниссану» в величине колесной базы: 2640 против 2646 мм. Габариты Qashqai: 4379×1836×1590 мм

Фото: Борис Ульзибат
Прошивка «президента»: что обещает флагман китайского автопрома
Тест-драйв премиум-кроссовера Exeed VX на дорогах Чечни

Trailblazer — нечто совсем другое. Это компактный кроссовер на совершенно новой платформе, хотя задняя подвеска с тягой Уатта роднит его с «опелями» времен GM. Разработан он в Южной Корее и должен стать глобальной моделью — от Китая до США. Есть подозрение, что создатели засматривались на Hyundai Creta: у Trailbalzer очень похожая остроугольная рамка передней двери и ниспадающая линия крыши.

Оформление передка уже намекает на родственные связи с Chevrolet Camaro, бирюзовый цвет кузова Cayman — на другой известный спорткар. Но даже в топ-версии с многообещающим названием RS «спорт» только показной — 18-дюймовые колеса, срезанный по хорде руль да интерьер с красными акцентами.

Джинса и кнопки

Интерьер предоставленной для теста комплектации Activ почти идеален. Черно-коричневые вставки добавляют ему уюта, передняя панель приятным на ощупь материалом — то ли полимером, то ли тканью, а дверные карты отделаны джинсовой тканью. Разнообразие материалов и цветов маскирует обилие жесткого пластика и не самую идеальную подгонку панелей.

Горячие муфты
авто

Trailblazer уверенно движется по снежной целине без намека на перегрев. Дорожный просвет кроссовера на 17-дюймовых колесах — 183 мм

Фото: Борис Ульзибат
Пульс Выксы: французский кроссовер и внутренний туризм
Тест-драйв Renault Arkana в городе муралов

Несмотря на бюджетный салон, Trailblazer предлагает вентиляцию сиденья и обивку кресел натуральной кожей. Вот только за всё это придется доплачивать отдельно, в пакет также входят светодиодные фары и двухзонный климат-контроль. А чтобы появилась штатная навигация, придется докупать еще один пакет.

Интерьер «Кашкая» выглядит солидно, но мрачноват в черном цвете — благо доступна и кофейная отделка. Nissan по-прежнему берет качеством материалов, хорошей сборкой и выверенной эргономикой. Все кнопки и ручки там, где их и ожидаешь найти. Кроме клавиши ассистента удержания в полосе, расположившейся под рулем слева, и клавиш подогрева сидений, размещенных в слепой зоне.

Центральная консоль выглядит старомодно, как прабабушкин телевизор «КВН» — маленький экранчик в окружении кнопок и ручек. Тем не менее сама мультимедийная система если и уступает той, что на Trailblazer, то разве что диагональю дисплея и качеством графики. Телефон подключается быстро, звук из колонок неплохой, есть штатная навигация.

EDIT-54
Цвет интерьера Trailblazer зависит от комплектации. Но даже в самой дорогой версии за отделку сидений натуральной кожей придется доплатить
Фото: Борис Ульзибат
EDIT-50
Вентиляция сидений и регулировка поясничного подпора — за доплату
Фото: Борис Ульзибат
EDIT-56
Второй ряд в Chevrolet просторный, с запасом перед коленями и над головами
Фото: Борис Ульзибат
EDIT-47
Объем багажника — 385 литров и 1425 литров при сложенных спинках заднего дивана
Фото: Борис Ульзибат

Trailblazer удивляет нестандартными решениями. Например, климат-контроль регулирует температуру с шагом в градус, а не в полградуса, как на большинстве автомобилей. Регулировка — клавиша ручного выбора передач расположена на боковой части селектора автомата. Выбирать передачи возможно, только если селектор переведен в «пониженный» режим L.

Водителю больше понравится посадка в «Кашкае»: профиль сиденья лучше, стойки тоньше, есть система кругового обзора. Крупному седоку в «Трейлблейзере» не хватит регулировки руля, а в поворотах он будет задевать локтем высоко расположенный центральный подлокотник.

Горячие муфты
авто

Полноприводный Trailblazer с мотором 1,3 (150 л. с.) и девятиступенчатым автоматом расходует в городе 8,3 л в городе и 6,2 л на 100 км за городом. Заявленный средний расход — 7 л

Фото: Борис Ульзибат
Гены гольфиста: корейский премиум-бренд увлекся спортом
Тест-драйв кроссовера Genesis GV70 и седана G70

Зато Chevrolet предлагает больше места для ног и запас над головой на втором ряду. «Японец», хотя и немного превосходит конкурента в колесной базе, теснее. Зато у него есть дополнительные воздуховоды на втором ряду. В соревновании багажников уверенную победу одерживает Qashqai — объем больше и есть крючки для пакетов.

Цифры и эмоции

На бумаге в разгоне с места до сотни паритет — 10,5 секунды, по ощущениям Qashqai кажется менее динамичным. Хотя вариатор следует за педалью газа и старательно имитирует переключение несуществующих передач, ускорение всё равно плавное. Traiblazer набирает скорость веселее, трехцилиндровый турбомотор (150 л. с.) для своего объема неплохо тянет.

Горячие муфты
авто

Дорожный просвет Qashqai — 200 мм. По снегу он едет менее уверенно. Заметно, что передние колеса гребут активнее задних

Фото: Борис Ульзибат
Гостевой доступ: популярный седан научился общаться по телефону
Тест-драйв обновленного Kia Cerato

Девятиступенчатый автомат быстро, иногда с толчками, перебирает передачи. Через некоторое время вибрации и рык силового агрегата, проникающий в салон, несмотря на активную систему шумоподавления, утомляют. Внутри «Ниссана» тише, и для дальних поездок он подходит лучше, к тому же оснащен продвинутым круиз-контролем ProPilot. Топливный бак у него больше, чем у конкурента. В то же время при езде по городу это обстоятельство не так заметно, так как двухлитровый «атмосферник» Qashqai (144 л. с.) прожорливее.

Зимние испытания

А как машины поведут себя в условиях снежной зимы? В теории Qashqai лучше подготовлен к российской зиме. Дистанционный запуск мотора, подогрев лобового стекла, более яркие, чем у Chevrolet, фары. Помимо руля, у Nissan подогревается и лобовое стекло. Превосходит он Trailblazer и по величине дорожного просвета, а система полного привода позволяет в режиме Lock распределять момент поровну по осям.

EDIT-70
Интерьер Qashqai качественно отделан качественно, но мультимедийная система выглядит старомодно
Фото: Борис Ульзибат
EDIT-61
Кресла в «Ниссане» удобнее, а центральный подлокотник не такой высокий
Фото: Борис Ульзибат
EDIT-65
На заднем ряду теснее, зато посадка повыше и есть дополнительные воздуховоды. Кнопка включения подогрева заднего дивана одна и расположена спереди
Фото: Борис Ульзибат
EDIT-59
Объем багажника — 401 литр и 1585 при сложенных спинках
Фото: Борис Ульзибат

На практике по плохой дороге и вне ее кроссовер едет тряско. Виной тому и большие 19-дюймовые колеса, и очередная модернизация подвески, повысившая управляемость машины. Если нужно часто ездить за город, лучше выбрать диски на дюйм меньше, тем более что Nissan дает такую возможность без потери в опциях.

Trailblazer, может, и уступит в отточенности асфальтовых настроек, но это летом. Сейчас дорога не лучшего качества, а оба автомобиля обуты в мягкие зимние шины. Поэтому на первый план выходит комфорт, а здесь кроссовер на 17-дюймовых колесах предпочтительнее.

Еще один козырь Chevrolet — необычная система полного привода. Нажатие кнопки подключает заднюю ось. А традиционная для кроссоверов многодисковая муфта здесь развернута на 90 градусов, расположена между колесами и сжимается при намеке на пробуксовку одного из них.

Горячие муфты
авто

Nissan Qashqai с полным приводом, мотором 2,0 (144 л. с.) и вариатором расходует 9,6 л в городе и 6 л на 100 км за городом. Заявленный средний расход — 7,2 л

Фото: Борис Ульзибат

По снежной каше автомобиль загребает всеми четырьмя колесами, главное, не отпускать резко газ — иначе Trailblazer норовит уйти в занос при попустительстве системы стабилизации. А по сугробам продвигается увереннее «Кашкая», бросая фонтаны снега из-под колес. Nissan едет по полю неохотно, явно оберегая муфту. Взять сложный участок ходом не позволяет жесткая подвеска.

Сетевик: чем объяснить популярность немецкого люксового электромобиля
Тест-драйв Porsche Taycan S

Неочевидный выбор

Nissan Qashqai предлагает проверенные агрегаты, не потерявший актуальности дизайн, множество вариантов на любой вкус и карман. За годы выпуска машину довели до ума, настроили вариатор на более динамичную езду, адаптировали подвеску, добавили опций. Пока он способен соревноваться с новичками, пусть и не во всех дисциплинах. Главный его минус — скорее всего, такой же автомобиль у мамы твоего соседа. И возможно, такого же цвета. Вот почему владельцы «Кашкаев» не особо рады видеть друг друга.

Trailblazer — возможность выбрать из множества кроссоверов и проявить оригинальность. Машина еще не примелькалась, особенно в бирюзовом цвете. Есть у кроссовера Chevrolet сильные стороны, и помимо дизайна — тяговитый мотор, эффективный зимой полный привод.

Вот только это пока импортный и редкий товар. И, как следствие, недешевый. Цены за машину с передним приводом и вариатор начинаются от 2,1 млн рублей, тогда как Qashqai с наддувным агрегатом 1,2 и вариатором обойдется в 1,7 млн. Потолок «Ниссана» — 2,4 млн, а полноприводный Trailblazer в хорошей комплектации будет стоить свыше 2,5 млн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022