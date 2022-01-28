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Зеленский указал на необходимость ФРГ помогать Украине оружием

Зеленский заявил ФРГ о необходимости помогать Украине оружием
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Очень важно предоставлять помощь тогда, когда это нужно. Об этом заявил в пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский в ответ на отказ Германии поставлять оружие в страну.

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«Я про оружие: очень важно предоставлять помощь тогда, когда это нужно. Это серьезный сигнал, вызов. Я не желаю Германии, ее народу, чтоб вы чувствовали то, что чувствуем мы, чтоб вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства. Я этого не желаю», — сказал Зеленский в интервью иностранным СМИ.

Германия отказалась от поставок летального оружия Украине. В ФРГ решили предоставить 5 тыс. военных касок. Кроме того, Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины. ФРГ также обучит украинскую сторону его возведению и использованию, пишет «Газета.Ru».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 января подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Он указал, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО. Тогда он заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

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