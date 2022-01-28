СК возбудил дело по факту жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов и подготовки к ним»).

Вертолет упал на лед реки ранее в этот день. В Минобороны России заявили, что причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

Источник «Известий» рассказал, что в результате жесткой посадки погиб один человек. Позже в МО уточнили, что все члены экипажа Ми-8 получили травмы, один военнослужащий скончался.

18 января вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Он зацепил землю рулевым винтом. На борту судна находились 11 человек, никто из них не пострадал.